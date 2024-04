La dura confesión de Ángel Cristo a su pareja que se ha filtrado por los micros de Supervivientes: "Han pasado cosas graves"

Si alguien está siendo la figura de Supervivientes ese es Ángel Cristo. El hijo de Bárbara Rey se ha erigido como el villano de la edición, un papel que está defendiendo de maravilla y que, por otro lado, le está sirviendo para ser uno de los grandes favoritos del público. Como anuncian algunas encuestas de medios, Ángel Cristo sería el ganador para muchos de los seguidores del reality.

En la última gala, desde la dirección se propuso darle una sorpresa al concursante llevando a su pareja Ana Herminia hasta Cayos Cochinos. La reacción de Ángel Cristo fue única. Con una mezcla entre emoción y sorpresa, el concursante se abalanzó sobre su pareja para darle un abrazo. "¡Te amo tanto cielo, estoy tan orgullosa de ti! Estoy impresionada mi amor, de lo que eres y de lo que demuestras".

La primera pregunta del concursante ha sido acerca de sus hijas, para conocer cómo estaban. "Todo está bien, las niñas están bien. Están preciosas y orgullosísimas de ti", respondía su pareja, que también le mostraba todo el apoyo que está recibiendo Ángel. "Tenemos que hacer un recorrido por España entera. No te puedes imaginar la familia que tienes amor", expresaba su pareja.

La confesión de Ángel Cristo

Las sorpresas de este reencuentro no se quedaron ahí. Si algo demostró este reencuentro es el profundo amor que sienten ambos, algo que señaló en palabras Ángel Cristo: "Muchas cosas (he sentido), pero lo que siempre siento cuando la toco es paz. Es muy importante para mí. No lo puedo explicar, tendríamos que hacer otro programa", señalaba el concursante, añadiendo, "he tardado muchos años en sentir el amor de verdad. No lo había sentido nunca. Uno no lo sabe hasta qué ocurre y ahora que tengo a Ana sé que no había estado enamorado antes".

Después de emitir las primeras palabras entre Ana y Ángel, el programa optó por dar paso a otra cosa, sin tener en cuenta que los micros de Honduras seguían abiertos. Por ahí, se coló un comentario de Ángel Cristo que llamó la atención de muchos de los seguidores. "No sé si dormirás conmigo en la playa. Pero bueno, no sé. Yo espero que… Hay muchas cosas que tengo que contarte. Han pasado cosas, no te imaginas…".

Después de este comentario, las redes sociales estallaron con supuestas teorías de los que había querido esconder Ángel Cristo. "Ahí han pasado cosas graves" o "han pasado cosas muy fuertes" son algunas de las suposiciones de los seguidores que fueron compartiendo en redes.