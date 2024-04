Adiós a Alba Renai, la influencer creada con Inteligencia Artificial: una conocida influencer denuncia plagio de la presentadora de Supervivientes

Crece la polémica en torno a Supervivientes. El reality de supervivencia ha vuelto a ser tendencia de nuevo tras una de las decisiones más controvertidas de Telecinco: crear una Inteligencia Artificial que hiciera de presentadora.

Joven, construida siguiendo los cánones y con presencia ante la cámara, la cadena de Mediaset lanzó a Alba Renai al mundo real a la imagen y semejanza de las influencers más populares del momento en España. Tal es la similitud que incluso una de estas figuras públicas ha salido a contar públicamente que Renai había copiado una foto de su cuenta de Instagram.

Ha ocurrido durante tras la feria de Sevilla y el asunto le ha dado incluso para un vídeo de TikTok en el que además aprovechaba para reflexionar en torno a esta cuestión. Fabiana Sevillano compartía una serie de fotografías con sus seguidores con un vestido rojo de flamenca y una pose muy característica que después se dio cuenta que ya había visto en alguna parte.

"Alba Renai, la presentadora de Supervivientes, me ha copiado una foto", contaba la influencer, que enseñaba su fotografía y la compartida por la Inteligencia Artificial para mostrar que se trataba de la misma fotografía. Sin embargo, para aquellos que quieran comprobarlo, se encontrarán con que la foto de Renai ya no está en Instagram, y la misma Fabiana explicaba en el pie de fotos que la había quitado.

@fabiana.sevillano Ya si las tiene pero sin la foto qué opináis? ♬ sonido original - Fabiana

"Cuando tú sigues a una persona humana tiene unos valores y unos criterios, tiene una vida real. Estás siguiendo a una persona que no es real...", reflexionaba la influencer. A pesar de todo, se tomó la situació con cierto humor: "Yo nada más por el meme me planto en la policía y me hago una foto con la denuncia como la mismísima Pilar Rubio y la pongo en mi Instagram, hombre, foto tú foto yo. Ella no se levantó a las nueve de la mañana para hacerse esa foto".

Ojo, porque después de todo esto los responsables detrás de la fotografía de Alba Renai cerraron las cuentas temporalmente, aunque ya están abiertas y sin rastro de la fotografía.