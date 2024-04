Belén Esteban anuncia el fichaje sorpresa para el nuevo Sálvame: "Vais a flipar, no os puedo contar más detalles".

'Ni que fuéramos' Sálvame' cada día va pareciéndose más a Sálvame. El nuevo programa del corazón que presenta Fabricante Studios sigue sumando colaboradores a la causa. María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros son algunos de los clásicos participantes que volverán en este nuevo formato que, además se presenta en una plataforma novedosa.

'Quikie' será el nuevo canal que va a sacar la productora y con el que pretenden relanzar uno de los programas más queridos de la televisión y que la gente más demandaba. Habrá que ver si el experimento funciona, pero por el momento, los implicados en el proyecto lo están esperando con nerviosismo y muchas ganas. También se esperan alguna que otra sorpresa y conocer el equipo entero de colaboradores.

Precisamente, Belén Esteban dio nueva información acerca del programa que también contará con alguna que otra ausencia destacada como es el caso de Jorge Javier Vázquez. Debido a sus compromisos con Telecinco, el presentador no podrá participar en este nuevo proyecto, pero según afirman algunos de los implicados, está deseoso de que salga bien y tenga éxito.

La nueva colaboradora de 'Ni que fuéramos Sálvame'

Belén Esteban se ha puesto delante de los micrófonos para desvelar nuevos secretos del programa que van a lanzar en las próximas semanas. La de Paracuellos tampoco quería revelar toda la información, para mantener el misterio hasta el último momento. "Estoy muy contenta con mis compañeros. También estará Carmen Borrego de una manera que vais a flipar. No os cuento más detalles porque si no me cortan la cabeza", explicaba la colaboradora.

De esta declaración salía el nombre de Carmen Borrego, que hasta la fecha todavía no se había vinculado de forma explícita al programa. Es por eso que la hermana de Terelu ya se puede decir que va a ser una de las participantes de 'Ni que fuéramos Sálvame'.

Esteban también recordó su pasado en el programa del corazón, aquel que tantas tardes de gloria le ha dejado. "Echo de menos Sálvame. Ahora me acuerdo, pero solo de lo bueno. No de las tardes malas", señalaba.

Por último, también habló de las expectativas que tienen para el nuevo programa. "Lo esperamos como locos. Espero sobre todo entretener. Nos hemos tirado a esta aventura. Nos vamos a encontrar maravillas y bombas, pero sobre todo humor. A los que nos critiquen pues un beso, ya les tengo hasta algo de cariño"