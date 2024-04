Preocupación por el estado de salud de Fani Carbajal: acude a Urgencias entre lágrimas y embarazada de cinco meses.

Fani Carbajal ha dado un susto a sus seguidores tras compartir un preocupante diagnóstico médico que había recibido. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' acudió esta semana a Urgencias después de encontrarse mal. Desde el coche y con gesto compungido, la madrileña comunicaba que iba al centro hospitalario después de pasar una muy mala noche y sentir fuertes dolores y mal estar general.

"Estoy bastante preocupada porque nunca me había encontrado así y quiero saber qué es lo que me pasa", con este adelanto ponía en aviso a sus seguidores. Después de pasar por Urgencias, Fani fue sometida a varias pruebas para determinar que es lo que ocurría. La exconcursante de LIDLT está experimentando su segundo embarazo con el que ya lleva cinco meses.

No es la primera vez que tiene complicaciones con el embarazo, como señala y por eso temía que fuese algo más grave que simples dolores y mal cuerpo. Minutos después, Fani volvía a encender la cámara otra vez desde el coche y nada más salir del hospital. Casi entre lágrimas, Fani comunicaba el preocupante diagnóstico que había recibido.

"Las mujeres que han pasado por lo mismo que yo me entenderán más. He sido mamá de manera natural y mamá con ayuda, como voy a ser ahora. De esta forma te preocupas más de la cuenta, lloras mucho y necesitas hablar con gente", explicaba Fani para contar su situación. "Me han diagnosticado cosas que, con 39 años no había tenido antes. Tengo una infección y puede que algo de alergia".

Fani explicó que pocos días antes había dado un paseo por el invernadero de Madrid junto a su pareja Fran Benito y supone que algunas de las plantas que había le pudieron provocar una reacción alérgica. Sin embargo, su mayor preocupación no era tanto su salud sino la de su hija.

"He escuchado su latido, le he visto la carita y me da miedo porque no sé si le va a afectar todo esto", explicaba Fani visiblemente emocionada. Finalmente, señala que va a seguir el tratamiento al pie de la letra y mantener una atención casi diaria con ayuda médica a la evolución de sus problemas y al estado de salud de su hija.