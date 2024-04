Preocupación por el estado de salud de Isa Pantoja: "Esto escuece"

Isa Pantoja ha preocupado a sus seguidores después anunciar por redes sociales una lesión que ha tenido en las últimas horas. La hija de Isabel Pantoja, alejada desde hace unos meses de los focos televisivos, ha vivido una experiencia traumática que no ha dudado en compartir.

El problema ha surgido por un accidente doméstico, algo que puede pasarle a cualquiera y por el que la celebrity va a tener más cuidado la próxima vez. En redes ha señalado que se estaba depilando con cera la cara y, debido a la elevada temperatura de esta y su inexperiencia ha terminado quemándose la cara. Como resultado, le ha salido una visible cicatriz debajo del ojo que tardará varios días en irse.

"Me he hecho la cera yo y me ha salido esto... escuece", explicaba Isa Pantoja, enseñando la marca. Acostumbrada a visitar de manera recurrente diferentes centros de estética, la hija de Isabel Pantoja ha decidido, en esta ocasión pasar de los especialistas y buscar un remedio más asequible. Pero como dice el refrán: lo barato, a veces, sale caro. Seguro que para la próxima vez no dudará en pasar por un centro de depilación para solventar estos trámites.

"Primeras pistas"

Isa Pantoja y Asraf Beno están entregados en poner a punto la nueva casa que se han comprado en el Puerto de Santa María en Cádiz. A tiempo completo en el trabajo de seleccionar, de decidir y de estar pendientes de las obras después de haber dado este paso tan importante en su relación, el matrimonio y exconcursantes de 'Supervivientes' ha querido compartir con sus seguidores un 'unboxing' de lo más especial: los primeros muebles que les han llegado.

La hija de Isabel Pantoja y también finalista de 'GH DÚO' se ha convertido junto a su marido en propietaria. Y, aunque la preparación de la vivienda es una tarea ardua que requiere de mucho tiempo y de una gran inversión, la pareja está muy ilusionada por decorar esta casa que están equipando con mucho mimo y pensando en todo.

Después de pedir ayuda para que les asesoraran sobre la selección del tipo de suelo del baño, el matrimonio tiene cada vez más claras todas las ideas de su nidito de amor. Y en su perfil oficial de Instagram han dado la feliz noticia de que ya tienen cocina y han contado los primeros detalles de la misma. "Va a ser de distribución abierta", han explicado de esta parte de la casa que consideran "la más importante" porque en ella se hace luego mucha vida familiar. Pendientes de ir a la tienda para escoger los materiales finales, los exconcursantes de 'Supervivientes' sí que saben y están entusiasmados con el modelo y su gran capacidad de almacenaje.

"Primeras pistas de la nueva casa", han sido las palabras como ha querido destacar este vídeo tan especial en donde los seguidores de Isa y Asraf han podido ver qué elementos han adquirido. Estos los han escogido vía online y por primera vez los han visto en directo al sacarlos de las cajas. La primera adquisición ha sido una mesa de centro negra en madera valorada en 289 euros. Un mueble de diseño con formas esféricas en tablero y base que se ha encargado de montar el propio Asraf para ver su resultado.