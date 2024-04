Preocupación por el estado de salud de Marta Riesco tras el retraso de su juicio: "Ni he sentido ni padecido"

Los seguidores de Marta Riesco están preocupados por su estado de salud tras el nuevo retraso del juicio que tenía previsto: "Ni he sentido ni padecido".

Y es que la reportera de televisión hizo una publicación en su perfil oficial de la red social Instagram donde cuenta que, además de volver a suspenderse el juicio, "anoche tuve fiebre y esta mañana me desperté igual". Aún así, "con los mimos de mami, papi, Tomasito y mis abogados, he ido fuerte y durante cinco horas ni he sentido ni padecido".

Aún así, cuenta Marta Riesco que está en casa de su madre "con fiebre y un poco de bajón, no os puedo mentir ni quiero hacerlo".

Publicación de Marta Riesco. / Instagram de Marta Riesco @marta.riesco

Marta Riesco experimentó un drástico cambio, pasando de una vida de abundancia a una de escasez. Anteriormente, ocupaba un puesto destacado como reportera en Telecinco y disfrutaba de una relación que parecía sólida. Sin embargo, su situación se desmoronó progresivamente, comenzando con un incidente durante una conferencia de prensa de José Ortega Cano, donde tuvo un altercado con otra reportera del mismo canal.

Este episodio marcó el inicio de una serie de problemas para Marta Riesco. Las disputas y acusaciones resultantes la llevaron a solicitar intervención de los directivos de la cadena y hasta amenazar con revelar detalles comprometedores sobre personalidades prominentes de Telecinco. Aunque regresó a su programa tras una breve ausencia médica, su permanencia fue efímera, siendo despedida apenas una semana después.

Empleo

Después de perder su empleo, Marta buscó consuelo en su novio, Antonio David, mientras exploraba su faceta como influencer. Sin embargo, las desgracias nunca vienen solas, y recientemente la pareja se separó. Marta atribuyó su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Desde entonces, se esfuerza por reconstruir tanto su vida personal como profesional.

Además, se ha propuesto mejorar su estado físico mediante una dieta, compartiendo también sus intentos en la cocina para mostrar sus habilidades culinarias. Aunque ha admitido sus errores, como freír el salón en lugar del salmón, demuestra una disposición a aprender y crecer con el apoyo de sus seguidores, incluso compartiendo anécdotas sobre sus contratiempos en la cocina.