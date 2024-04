Última hora sobre el estado de salud del aquitecto de los famosos tras ser operado: "Un año de antibióticos"

El accidente que meses atrás tuvo el considerado como el arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, le ha traído consecuencias hasta los últimos días. De hecho, el arquitecto acaba de ser operado y ha querido dar él mismo la última hora sobre su estado de salud: "Un año de antibióticos".

En un vídeo que ha compartido a través de sus redes sociales, Torres explica que "quería compartir con todos vosotros esta felicidad porque me han dado el alta por fin". Explica el arquitecto que ha estado "más de ocho días ingresado" y, tras recibir el alta médica, "es el final de una trayectoria de cinco meses de dolor y de problemas que ya se han terminado".

Eso sí, la recuperación no será sencilla. "tengo que tomar mucho analgesico aún y antibióticos, un año de antibióticos, pero ya me puedo levantar sin muletas, ya puedo casi andar. Estoy nuevo y estoy muy feliz".

Durante la década de 1970, en Barcelona, nació Joaquín Torres, cuya vida pronto experimentaría un cambio significativo cuando su familia, de raíces gallegas, se trasladó de la Ciudad Condal a Madrid. Educado en el Liceo Francés, Joaquín luego continuó sus estudios de arquitectura en la Universidad de La Coruña, culminando en 1996 con la fundación de A-cero, un estudio arquitectónico que marcaría un hito en su carrera, en asociación con colegas notables, incluido su actual socio, el arquitecto Rafael Llamazares.

Desde sus inicios, Joaquín Torres y su equipo adoptaron una filosofía arquitectónica moderna, influenciada profundamente por el arte, especialmente la escultura. La combinación de ideas de arquitectos y diseñadores contemporáneos con sus vivencias personales dio forma a una identidad distintiva que se plasmó desde los primeros proyectos. Inicialmente centrados en Madrid, sin dejar de lado las residencias unifamiliares, A-cero se aventuró en proyectos de envergadura en la capital, como las oficinas de un edificio en la calle Ribera del Loira, el showroom en Paseo de La Habana 3 y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña.

Divisiones

Abriendo paso a una expansión estratégica, A-cero consolidó sus divisiones de interiorismo y paisajismo, sumándose a un audaz proceso de internacionalización que alcanzó países como Austria, Líbano, Portugal, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Chile, India y Brasil. Este crecimiento se vio reflejado en la adjudicación de un concurso privado para desarrollar y urbanizar un complejo de 500,000 m2 en Dubai, dando lugar a proyectos notables como el rascacielos Wave Tower y la creación de The Heart of Europe en las islas artificiales The World Islands.