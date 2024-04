Bertín Osborne sorprende con su prueba de paternidad: "Hay cosas muy personales"

Bertín Osborne sigue en el foco mediático. Tras meses alejado de la pequeña pantalla por los problemas de salud acarreados por el covid, el presentador está retomando poco a poco su actividad y su agenda.

De hecho, el cantante ha sido visto en las últimas semanas apareciendo en podcasts y haciendo polémicas declaraciones.

Otra de las noticias relacionadas con el presentador ha sido la próxima boda de una de sus hijas, que en breve pasará por el altar aunque sin duda, lo que más ha llamado la atención en los últimos días tenía que ver con unas declaraciones que el presentador hacía sobre su relación con Gabriela Guillén, madre de su último hijo y quien le habría puesto una demanda de paternidad.

Paternidad

‘D Corazón’ abordaba las polémicas declaraciones de Bertín Osborne, que con semblante serio había respondido esta misma mañana a la prensa de la siguiente manera: “No estoy al cien por cien, pero estoy casi bien. Lo he dado todo porque aquí si vienes hay que darlo todo, pero hace unas semanas todavía estaba mal, he estado malo como un perro", decretaba el cantante.

Este se ha visto en el ojo de huracán mediático en múltiples ocasiones durante estos meses, no solo por lo delicado de su estado de salud tras su recaída por Covid-19 sino por la polémica surgida de la demanda que Gabriela Guillén. Esta mujer, con la que supuestamente el artista habría compartido una serie de encuentros íntimos, le puso una demanda en los juzgados de Alcalá de Guadaira reclamándole una prueba de paternidad de su hijo, que ahora va a cumplir 4 meses.

La empresaria llevaría un mes esperando a que el artista se la realizase por fin, algo a lo que se negaba Bertín en rotundo. Como es habitual en el presentador de Canal Sur, no ha dudado en negar a Gabriela y esta supuesta paternidad con unas declaraciones bastante controvertidas. De esto precisamente comentaban en la tertulia televisiva de 'D Corazón'. “Hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y se van a solucionar pronto, pero que en el momento que estén os lo diré, pero cuando se sepa”, decía Bertín, asegurando que pronto rompería su silencio.