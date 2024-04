Este es el desafortunado comentario que ha desatado la tensión en Así es la vida: "Puede estar despedido en este momento"

En los platós de Telecinco, si algo suele ser habitual son los encontronazos ente colaboradores e incluso presentadores de los programas de la cadena. Tratar temas espinosos a veces suele acabar con los tertulianos y periodistas a la gresca, a veces en serio y otras veces en tono de humor.

Este ha sido el caso de César Muñoz, presentador de Así es la vida, que protagonizaba unos cuantos cortes con Antonio Montero, excolaborador de Sálvame y ahora, tertuliano del programa presentado por Sandra Barneda.

La tensión saltaba por los aires cuando el colaborador hablaba de la última polémica de Edmundo Arrocet y las Campos. Momento en el que el periodista se enzarzaba en un cruce de cortes con César Muñoz.

Tensión en plató

Tras escucharla, era César Muñoz el que tomaba la palabra después de ver que Antonio Montero había dicho que estaba descubriendo cosas interesantes de las Campos. "Hablando de cosas que está descubriendo Antonio y que las cuenta en otro programa y no en este vamos a continuar con el siguiente vídeo", le soltaba el presentador de ‘Así es la vida’ a su colaborador.

Después, ‘Así es la vida’ se hacía eco del gran patrimonio que tendría Edmundo Arrocet en Argentina que podría ser de 11 millones de libras. Algo que no habría empleado para pagar sus deudas con Hacienda en nuestro país. "La mitad de los ricos de este país le deben dinero a Hacienda", soltaba Antonio Montero. "Antonio ese argumento de mierda no te lo compro, que paguen, que Hacienda somos todos", le replicaba entonces César.

"¿Pero cuando hablas con Edmundo y te dice que tiene 11 millones yo no creo que tú no le repreguntes para saber si es de euros, de libras o de qué?", le cuestionaba el presentador. "He repreguntado", aseveraba Antonio. "¿Y qué te ha dicho?", repreguntaba César a lo que Montero le contestaba que «te lo voy a decir en el otro programa». "Estamos asistiendo a un momento tenso, puede estar despedido Antonio Montero en este momento", respondía con ironía el presentador.