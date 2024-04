Todos los detalles de la vuelta de Carmen Borrego a Sálvame: "Vais a flipar"

A pesar de que la vida parece no estar poniendo las cosas fáciles en el plano personal a Carmen Borrego tras volver de Honduras, la menor de las Campos sí atraviesa un buen momento profesional. El fin de Sálvame el año pasado dejaba en el paro a sus colaboradores que debían encontrar un nuevo espacio en programas de la competencia o en otros casos, recalar en otros espacios de la cadena.

Es el caso de Carmen Borrego, que tras su fallida experiencia en Supervivientes, no ha dejado de facturar hasta convertirse en un filón para Telecinco donde va de plató en plató desgranando sus idas y venidas con su hijo (recordemos que la relación madre e hijo está en horas bajas) o plantando cara a los ataques de Bigote Arrocet.

Lo que pocos esperaban es que a la hija de María Teresa Campos le fuera a salir una nueva oferta labora, nada más y nada menos que de la que fue su casa, Sálvame. Belén Esteban era la encargada de anunciar la vuelta de la televisiva al formato de Los fabricantes TV, productora de Sálvame, de una forma un tanto especial.

Vuelve Sálvame

Las hermanas Campos han conseguido resistir en televisión incluso tras el final de 'Sálvame'. Mientras Terelu Campos parece haber hecho carrera en TVE, donde participa tanto en 'Mañaneros' como en 'D Corazón', Carmen Borrego ha permanecido vinculada a Mediaset gracias a su colaboración en 'Así es la vida' y 'Vamos a ver'.

De hecho, su nexo con Telecinco incluso se ha ampliado en las últimas semanas al ser invitada recurrente de 'De Viernes' después de las tiranteces con su hijo, polémica a la que se ha sumado Edmundo Arrocet con unas declaraciones en exclusiva a Diez Minutos que, a los pocos días, también quiso ampliar acudiendo a '¡De viernes!'.

Sin embargo, tras estas semanas tensas para Carmen Borrego, al menos una buena noticia ha llegado para alegrar su vida. La encargada de revelarlo ha sido Belén Esteban, que en la presentación de su nuevo gazpacho del jueves 25 de abril bajo su línea Sabores de la Esteban regaló algunas declaraciones a la prensa asistente, en las que quiso compartir su alegría por su próximo proyecto, el lanzamiento de la plataforma Quickie de la mano de Fabricantes Studio (anteriormente La Fábrica de la Tele) con el programa en streaming 'Ni que fuéramos Sálvame'.

Al ser preguntada por el formato, que finalmente pospone su fecha de lanzamiento al 15 de mayo, la propia Belén ha confesado su ilusión por el proyecto, ya que, tal como ella misma revelaba "echo de menos 'Sálvame'. Ahora me acuerdo, pero solo de lo bueno. No de las tardes malas". Por eso no extraña que tenga ganas del gran estreno de 'Ni que fuéramos Sálvame', ese programa que la reencontrará con colaboradores que son amigos que, como reconoce "nos hemos tirado a esta aventura".

Pero la confesión clave de Belén Esteban respecto a ese esperado programa con los excolaboradores de 'Sálvame' es que, pese a que la mayoría de participantes ya se conocían, ella reveló que "también estará Carmen Borrego de una manera que vais a flipar. No os cuento más detalles porque si no me cortan la cabeza", lo que dejaba entrever que el rol de la hermana de Terelu Campos no será del todo común en esta nueva etapa.