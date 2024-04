La inesperada petición de la hija de Isabel Preysler tras dar a luz: "Más que a nada en el mundo"

Ana Boyer ha sido madre por tercera vez. La hija de Isabel Preysler daba la bienvenida a Martín su último hijo junto al tenista Fernando Verdasco con el que ha formado una familia a la que la suerte le sonríe.

Mientras los rumores sobre un posible embarazo de Tamara Falcó suenan cada vez con más fuerza, lo que está claro es que la familia Preysler tiene un nuevo miembro en su árbol genealógico.

Lo que ha pillado por sorpresa a prensa y al entorno de la hija pequeña de Isabel es la petición que esta ha hecho al hospital y es que al parecer, su recuperación ha sido tan rápida que no ha dudado en pedir el alta voluntaria del centro para pasar estos primeros días postparto en casa y rodeada de los suyos.

Inesperada petición

Y es que Ana Boyer ya está en casa después de haber solicitado el alta voluntaria. Aunque lo normal es permanecer dos días ingresada en el hospital cuando no hay complicaciones en un parto, la hija de Isabel Preysler se decantaba por volver a casa un día antes de lo estipulado. Y es que abandonaba la clínica Ruber Internacional la tarde del pasado jueves, solo un día después de dar a luz a su tercer hijo, según ha informado Look.

El hecho de que se encontrara bien tras dar a luz a su hijo Martín (así es como lo han llamado), ha llevado a Ana Boyer a dar el paso de solicitar esta alta voluntaria. Y es que la cercanía del hospital con la casa de Isabel Preysler en la exclusiva urbanización Puerta de Hierro de Madrid es lo que podría haberla animado a dar este sorprendente paso.

Lo cierto es que como se está en casa, no se está en ningún sitio. Ana Boyer cuenta con mucha ayuda en casa de su madre, donde se instala siempre que está en Madrid, por lo que tiene personas que se encarguen de sus hijos mayores mientras ella atiende al bebé. Además, no ha habido complicaciones en el parto y la recuperación ha sido tan buena que la joven no ha dudado en hablar con el equipo médico del hospital para que le dieran carta libre y poder estar en casa más tranquila, donde se está haciendo desde hace unas horas con su nueva situación familiar.

Ana Boyer se siente en casa de su madre como en su propia casa. Durante todos estos años instalada fuera de España ha demostrado que la vivienda que su madre tiene en Puerta de Hierro está feliz. La vivienda cuenta con todos los lujos para estar cómoda y para que sus hijos estén seguros y en un ambiente acogedor. Ahora las primeras semanas de vida de su pequeño los pasará aquí