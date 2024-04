Makoke arremete duramente contra Matamoros: "A la calle"

La encarnizada guerra entre Makoke y el clan Matamoros sigue más abierta que nunca. Desde que Laura, hija del polémico colaborador pronunciase la famosa frase "Makoke, a la calle", ha acabado convirtiéndose en un grito de guerra de los Matamoros.

Sin embargo, parece que ahora se han invertido las tornas y hasta la propia Makoke ha acabado haciéndolas suyas pero cambiando su nombre por el de Laura.

Y es que si algo está claro es que por muchos años que hayan pasado ya desde que Kiko Matamoros se divorciase de Makoke, las rencillas familiares siguen en pleno apogeo y no parece que ninguna de las dos partes vata a dar su brazo a torcer ni a enterrar el hacha de guerra.

Makoke se planta

Desde que Laura Matamoros se tirase del helicóptero de esta edición de 'Supervivientes' gritando '¡Makoke, a la calle!', el enfrentamiento entre ellas se ha ido recrudeciendo por momentos y la exmujer de Kiko Matamoros ya no esconde sus ganas de que que Laura sea expulsada del reality por segunda vez.

Han sido varias las ocasiones en las que Laura no ha ocultado su animadversión por la exmujer de su padre y no ha dudado en arremeter contra ella en Honduras, algo que podría estar pasándole factura en su relación con su hermana Anita Matamoros.

Ahora, Makoke no se ha cortado y ha pedido abiertamente la expulsión de la hermana de su hija. "El primer salto del helicóptero me lo dedicó al grito de 'Makoke a la calle', el segundo no, estaría bueno. Ya solo faltaba. Laura a la calle, por supuesto, lo vuelvo a repetir. Ha comido, ha dormido y creo que no está en las mismas condiciones que el resto de concursantes, o sea, lo sigo diciendo. Laura a la calle".

"Ella está feliz, tiene la cabeza sobre los hombros y si ella no quiere pronunciarse... Tiene un corazón enorme y no quiere entrar en esto, aunque evidentemente no le agrada" ,ha dicho cuando le han preguntado por cómo le está afectando a su hija Anita este enfrentamiento.

"Yo respeto todo. Que Ana haga lo que quiera, entiendo que está en una situación muy complicada, pero yo me siento culpable en cierta manera, porque como madre no quiero que mi hija se vea involucrada en este tipo de historias. Que haga lo que quiera, que se sienta como quiera, que diga lo que quiera, que hable lo que quiera, que yo siempre lo voy a apoyar", ha añadido.