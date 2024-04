Preocupación por el estado de salud de Anabel Pantoja tras sufrir un accidente en Canarias: "No la puedo mover del dolor"

Los seguidores de Anabel Pantoja están preocupados por su estado de salud tras haber sufrido un accidente en Canarias, tal y como contó ella misma a través de un vídeo: "No la puedo mover del dolor".

Y es que, según explicó la sobrina de Isabel Pantoja, "justo acabo de subir la piscina he metido el pie en un socavón ". A consecuencia de ello, "se me ha doblado el tobillo, me he caído, me he pegado una hostia, he apoyado esta mano y no la puedo mover del dolor que tengo".

Pantoja también ha querido denunciar no solo su caída, sino el propio socavón porque "claro, me he caído yo, que soy joven, pero se cae una persona mayor y no lo cuenta".

Anabel partió de su Sevilla natal hacia Madrid en busca de nuevas oportunidades, y encontró su camino en el mundo del maquillaje, convirtiéndose en la mano derecha de su tía. Su incursión en la televisión comenzó en 2011 como colaboradora en "El programa de Ana Rosa" en Telecinco. Posteriormente, se sumergió en el mundo televisivo de la mano de Telecinco, participando en programas como "Mujeres y hombres y viceversa" entre 2013 y 2016, donde desempeñó el papel de comentarista.

En 2014, se unió como concursante a "Supervivientes", compartiendo aventuras con personalidades como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, aunque su paso fue breve al ser la segunda expulsada tras quince días en la isla. Desde 2015 hasta 2017, colaboró también en "¡Qué tiempo tan feliz!", y en 2016 participó en "Levántate All Stars", ambos programas de Telecinco.

Su presencia en televisión se consolidó con colaboraciones en el debate de "Gran Hermano 16" y en el programa diario "Sálvame", donde sus intervenciones esporádicas evolucionaron hacia una participación más relevante con el tiempo. Su popularidad creció exponencialmente, especialmente en redes sociales, donde superó el millón de seguidores en Instagram. En 2019, aceptó el desafío de "Gran Hermano VIP", y en 2020 llegó a la final de "El tiempo del descuento". En septiembre de 2020 se destacó como la primera concursante de "Solos/Solas" en Mitele Plus.

En 2018, diversificó sus actividades inaugurando un negocio de uñas y lanzando una colección de bañadores, además de colaborar con la marca de joyas Lueli. Paralelamente, consolidó su presencia como influencer de redes sociales con la agencia Influgency. En 2021 incursionó en el diseño de complementos.

En 2022, Anabel participó en el reality "Supervivientes", compartiendo pantalla con figuras como Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Durante su participación, entabló una relación con el esgrimista español Yulen Pereira, que llegó a su fin a principios de marzo de este año.

Gira

Además, formó parte de la gira de su tía Isabel por Latinoamérica, aunque a su regreso, su relación con Yulen terminó, lo que la volvió a colocar en el centro de la atención mediática, con rumores y especulaciones que ella misma desmintió.

Anabel parece estar disfrutando de su vida al máximo, aprovechando su influencia en las redes sociales. Su reciente participación en un evento la consagra como parte de la élite de influencers españoles, compartiendo protagonismo con personalidades de renombre como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo.