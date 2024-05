'El Cazador' prescinde de su edición anónima y solo emitirá la 'estrella': este es el nuevo horario

El día del Trabajador viene con novedad para los amantes de 'El Cazador': esta noche solo se emitirá la nueva versión del programa. Hace unas semanas el programa conducido por Rodrigo Vázquez sorprendia con un nuevo anuncio que ofrecía a sus concursantes un ratito más de contenido de la mano de estrellas; de ahí su nombre, 'El Cazador Stars'.

Esta tarde los espectadores serán partícipes del intento de Marta Vaquerizo, Norma Duval, Jordi Cruz y Luis Larrodera de vencer a los cazadores, pero no habrá rastro de sus concursantes anónimos. El programa ha lanzado un comunicado a través de redes sociales en el que advierten de este cambio, que también afectará en la parrilla publicitaria, a la audiencia.

"Esta tarde solo se emite 'El Cazador Stars a las 19:30-20:30h, en el horario habitual del anónimos. ¡Mañana volvemos con doble sesión como siempre!". Esta interrupción es temporal puesto que, tal y como recalcan, el horario volverá a la normalidad al día siguiente.

Cambios en el programa

La edición de las estrellas no fue el único cambio que el programa ha llevado a cabo para modernizarse. En su formato habitual, el de anónimos, destaca una modificiación: el concursante que gane pasará al siguiente programa, y así sucesivamente. De ahí que Víctor se haya convertido en un rostro habitual del programa tras encadenar varias victorias.

El programa fue el encargado de desvelar los cambios que revolucionaban el formato: “El primero lo encontraremos en el minuto súper rápido donde cada acierto se va a premiar a partir de ahora con 200 euros".

La cosa no queda solo ahí: "Ahora si consiguen huir del cazador en el cara a cara… ¡el dinero que hayan ganado se lo llevan directamente a su casa! Así es, cada concursante que no sea cazado en la segunda ronda tiene la oportunidad de llevarse un dinerito asegurado ¡Y eso no es todo! Porque en la caza final ahora hay un bote que empezará en 20.000€ que el equipo tendrá que luchar para ganar. Si son cazados, ¡el concursante que más preguntas acierte en la caza final seguirá en el próximo programa y el bote crecerá en 5.000€! ".