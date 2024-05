María Patiño carga con todo contra su sucesora Socialité: "Continúo trabajando".

Socialité ha abierto una nueva etapa con el cambio de presentadora. María Verdoy se ha puesto a los mandos del programa del corazón, cogiendo el testigo de Nuria Marín. "Yo, abro desde aquí, el que es mi regalo más especial, y lo abro con toda la ilusión, que es estar en este plató. Un plató que han cuidado, y de qué manera, María Patiño y Nuria Marín. Os quiero mandar un beso compañeras, porque gracias por haber dejado un legado tan bonito, único y auténtico. Gracias de corazón", expresaba la nueva presentadora.

Este comentario, de agradecimiento a sus dos predecesoras, parece que no ha sentado del todo bien a una de ellas, María Patiño, con la que el programa dio sus primeros pasos, ha contestado a Verdoy en un tono muy sorprendente. "No dejo un legado, continuo trabajando. Mujer embarazada…", expresaba en X la colaboradora de Sálvame, dejando un recado a Verdoy.

La nueva presentadora optó por hacer oídos sordos en los siguientes programas, pero no le quedó otra que contestar a lo que le había escrito Patiño. "Con María hablé también, antes del mensaje. Me mostró su apoyo totalmente, y me puso un tuit que se comentó mucho menos: 'A comerte el mundo'. Me quedo con ese mensaje y se lo agradezco. Tengo muy buena relación con ella", expresaba en una entrevista.

En el programa, también lanzó un mensaje a la anterior presentadora, sacando la bandera blanca para firmar la paz. "Yo la tengo en cuenta todavía, porque he sido fan del programa cuando lo presentaba María. Entiendo a sus seguidores que me pueden odiar, porque yo también he sido fanática del programa por la forma de presentar de María. Es la crítica que más puedo comprender. Pero no ha dependido de mí el cambio, me toca sentarme ah. Lo que tenía claro es que no podía repetir la frase final de María, 'gracias por estar ahí'. María sienta cátedra porque también es personaje".

Ayuda psicológica

María Patiño (52 años) ha sufrido dos fuertes varapalos en su trabajo en solo unos meses. De la cancelación de 'Sálvame' el pasado mes de junio a ser sustituida de 'Socialité' a comienzos de enero. Dos drásticos cambios tras lo que se ha visto obligada a ponerse en manos de expertos y es que no es fácil gestionar una situación de este calibre. Así lo ha revelado la periodista en el plató de Col.lapse, en TV3, donde junto a Laura Fa ha charlado sobre esta etapa que tanta huella ha dejado en ella. Tras varios meses sin un proyecto televisivo entre manos, Patiño volvía de nuevo a sentir los nervios del directo y lo hacía con el corazón en la mano.

Patiño se ha refugiado en el trabajo, un plano en el que ha sido profundamente feliz, pero que a su vez le ha asestado golpes inesperados. Lejos de anclarse en estos, María dice sentirse en una privilegiada. "Tenía adicción al trabajo, pero la he tenido siempre. He sido muy obsesiva, he tenido mucho miedo a depender de alguien. Pero, claro, al final también es verdad que me ha dado frutos. Soy una privilegiada de este negocio, la verdad", decía.

Un bucle del que ha logrado salir gracias a un psicólogo. Alguien que le ha ayudado a entender el momento laboral que vive y quien le ha dado las herramientas necesarias para ello. La propia María explicaba cómo se sintió y, sobre todo, qué le llevó a tomar la decisión de recurrir a un experto. "Tuve que pedir ayuda psicológica porque me vi muy perdida. Cuando frenas y además te frenan porque tú no quieres frenar te preguntas ¿y ahora qué?", deslizaba.