La nueva vida del ganador de Supervivientes: "200.000 € y bocadillos".

Ganar Supervivientes puede suponer una nueva vida para aquel que lo consiga. Pese a que en las últimas ediciones los concursantes sean personas reconocidas y rostros visibles de la televisión, la cantidad de 200.000 € que supone el premio es un gran impulso para cualquiera. Esta cantidad no es la única que recibe el último concursante en pie, ya que también hay que sumar lo generado en el sueldo durante las semanas de concurso.

Eso mismo es lo que están pensando los participantes de la edición actual, los cuales siguen sufriendo y luchando entre ellos para llegar lo más lejos posible. En su cabeza, todos mantienen la imagen y pretenden llegar al nivel que logró Bosco Martínez-Bordiú, vencedor de la edición de Supervivientes 2023.

El sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú mantiene un gran recuerdo de la experiencia en Honduras, donde sufrió mucho, pero también sacó bastantes cosas positivas. "Me lo pasé superbién y conocí a una gente maravillosa, que son el mayor regalo, así que depende del formato no lo dudaría: si es de aventura y de superarse a uno mismo diría que sí encantado", explicaba en su momento el joven.

Ahora, un año después, el joven Martínez-Bordiú ha podido cumplir uno de sus grandes sueños de pequeño. Nada más salir de Supervivientes, Bosco ha abierto una tienda de bocadillos en el centro de Madrid. La ha bautizado como 'Boscolitos' y, sabiendo la visión de negocio que puede tener, la ha colocado al lado de una de las discotecas más famosas de Madrid, aprovechando el hambre que aprieta después de una buena fiesta.

"A mí los bocadillos es algo que siempre me ha encantado desde pequeño, ¡hacía bocadillos hasta con las lentejas! He sido el típico niño que le encantaba el pan y al llegar la comida ya estaba lleno porque se había comido el pan. Y la idea surgió cuando estaba en 'Supervivientes', porque llega un punto en el que tienes tanta hambre que tienes muy claro qué te gustaría comer y para mí era un bocadillo que me había dado mi hermano antes de irme a Honduras".

Además, no solo tiene sus ingresos centrados en este negocio, también mantiene otra fuente de beneficios. "Soy socio y administrador de una empresa que está asociada a una gran empresa con sede en India que organiza test de ADN. Todas las cosas que intento hacer, especialmente con el dinero del premio son para que lleguen a la mayor gente posible y para ayudar. Estos tests actúan como medicina preventiva porque te pueden ayudar a prevenir muchas enfermedades", explica Bosco.

Ahora, está preparando su última aventura que le llevará a YouTube, donde espera subir videos de sus viajes y vida privada.