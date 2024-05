Adiós a Alejandra Rubio: la hija de Terelu Campos se va de Mediaset

Alejandra Rubio ha sido la única Campos que quedaba en Mediaset, después de que su madre pusiera rumbo a TVE y Carmen Borrego dejara de ser concursante de Supervivientes. Pese a que su tía mantiene las visitas a diferentes programas de Telecinco, la pequeña de la familia se mantiene como la única colaboradora fija de varios de los programas del corazón.

Pese a su corta edad, es una asidua en las tertulias de 'Fiesta' y 'Viva la vida', donde suele comentar temas de actualidad. Si por algo se ha destacado es por el cuidado que mantiene a la hora de hablar de su familia, su principal baluarte en su vida. Siempre ha mantenido que los temas de familia no los va a tratar de forma pública, como se vio con las polémicas que envuelven a su tía o con los temas de la relación con Carlo Costanzia.

Aprovechando el día de la Madre, Alejandra Rubio se coló en el plató de DCorazón, donde Terelu Campos es colaboradora, para dedicarle unas palabras a su madre mediante un vídeo. "El año pasado no le sentó nada bien el día de la madre, se enfadó, no fue un buen día para ella porque debió levantarse y acordarse de su madre, me dijo qué día de la madre, si mi madre no está", explicaba Alejandra antes de emitir el vídeo.

"Sabes que para mí eres la mejor madre del mundo mundial", afirmaba Alejandra sobre su madre, que no pudo contener la emoción al ver las imágenes. "Tuvo una época que decía te quiero como el que va a por pipas y le dije a mí no me digas te quiero así", explicaba la colaboradora.

Alejandra Rubio responde a la hija de Bigote Arrocet

Las últimas declaraciones de la hija de Bigote Arrocet en una carta también han tenido contestación por parte del clan de las Campos. Después de la entrevista a Gabriela Arrocet, Alejandra Rubio opinó este lunes sobre las palabras de su hermana, Estefanía Arrocet, en el plató de 'De Viernes', mostrándose sorprendida por ellas.

"Me ha sorprendido esto de Estefanía, porque esos hijos han estado mucho con nosotras y nunca hemos tenido ningún problema", aseguró Rubio en el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz en Telecinco, añadiendo: "Me ha sorprendido principalmente porque sé como es ella y no le gusta participar en esto".

Rubio también afirmó que no tiene ni idea de por qué Estefania Arrocet realiza estas declaraciones. "Tampoco nos ataca a ninguna (del clan de las Campos) (...) Quiero creer que no va directamente hacia ninguna de nosotras porque no tiene ningún motivo", comentó la colaboradora.

En su carta, Estefanía Arrocet señaló a las intervenciones de su padre en "El reino de la telebasura": "Mi padre no se deja intimidar por las alimañas que merodeando a su alrededor, tratando de morder su reputación".

"Mientras siguen hurgando en la basura, mi padre mantiene la cabeza alta, sabiendo que su integridad vale más que esos desechos televisivos", continuó Arrocet en este escrito, añadiendo: "Deberían darle las gracias por mantener engrasada la maquinaria de este negocio. Y esta es la razón por la cual sus hijos no entran en él, porque ellos adoran a su padre y podrían hablar y decir mucho, porque en realidad, son los que más saben, en especial yo".