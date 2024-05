Moisés tira la toalla y proclama a Óscar como vencedor de Pasapalabra: "No tengo nivel".

Las últimas actuaciones de Moisés no le han permitido brillar ni acercarse a los 25 aciertos que suponen llevarse el bote millonario que lleva acumulando durante cientos de programas. El concursante riojano se ha visto superado en varias ocasiones, durante las dos últimas semanas, por un Óscar intratable y que ha rozado el premio en varias ocasiones.

Casi 2 millones de euros es lo que está en juego y por eso cada fallo es una losa en los concursantes. Precisamente, el último programa se presentaba como un momento de redención para Moisés. Tras varios días complicados, el inicio de semana era un buen momento para darle vuelta a la situación. Cara a cara en el Rosco, Moisés arrancó impoluto, sumando 18 aciertos en la primera vuelta y poniendo las cosas complicadas a Óscar.

El riojano había conseguido menos tiempo que su contrincante, por lo que acertar el máximo posible y sin fallos era la clave para igualar las cosas. Sin embargo, Óscar siempre ha destacado por su tranquilidad. Con el tiempo a favor, supo igualar la contienda a pocos segundos del final. Fue aquí cuando los nervios pasaron una mala factura a Moisés. El joven, ambicioso como de costumbre, quiso ir a por el 19º acierto, pero se encontró con un fallo que le sentenció.

"Ahora sí que estoy muerto", pronosticaba el riojano, que con los mismos aciertos que Óscar y un fallo más, tenía que ir a por todas para no repetir en la silla Azul. El riojano se lanzó a por la hazaña, mientras que Óscar tenía que esperar de forma paciente que no acertase ninguna. Así fue, Moisés sumó dos errores más que le condenaban a repetir color y empezar la semana de la peor manera posible. "No tengo nivel para esto", señalaba de forma negativa.

El final de Pasapalabra

Parece que la rivalidad entre Óscar y Moisés está llegando a su fin. Después de más de medio año enfrentándose en busca del bote de Pasapalabra, se ha anunciado un ganador para los más de 1.7 millones de euros que acumulan. Cerca de 150 programas en los que ni el riojano, ni el madrileño han podido solucionar las 25 preguntas del Rosco.

Si por algo ha llamado la atención esta rivalidad es por lo igualado que se ha mantenido en todo momento. Ambos han tenido sus oportunidades de llevarse el premio, con un estilo muy marcado y diferenciado. Óscar, más veterano, siempre apuesta por la reflexión y tiende a no precipitarse ante una palabra en la que tiene dudas. Al contrario, Moisés destaca por encadenar varios aciertos seguidos y ser más lanzado hacia las respuestas en las que no tiene certeza.

De esta forma, se presenta el final de un gran duelo, el segundo que cuenta con más programas después del que protagonizaron Orestes Barbero y Rafa Castaño, que después de 197 programas se resolvió con la victoria de Rafa, que se llevó 2.272.000 €. En esta ocasión, el premio de Óscar o Moisés no va a alcanzar dicha cifra, pero aun así supondrá un premio millonario, pocas veces visto con anterioridad en un concurso