Makoke firma la tregua con Matamoros después de sus palabras: "Desde aquí le aplaudo"

Parece que las aguas se han calmado en la guerra abierta que había entre Laura Matamoros y Makoke. Un enfrentamiento que viene desde hace tiempo y que con la entrada de Matamoros en Supervivientes se volvió algo recurrente. La concursante parece haber cambiado de estrategia en el concurso, después de ver como no le daba buenos resultados estar atacando continuamente a la expareja de su padre.

Matamoros ha llegado a esta edición de Supervivientes de sorpresa y siendo una de las novedades del programa, junto a Kiko Jiménez, protagonizaron durante unas semanas un rol diferente al de sus compañeros. En un principio se dijo que la participante había puesto de condición para ir a Honduras que Makoke no podía participar. Esto parece haberse cumplido, aunque la colaboradora es una habitual de los debates.

Nada más llegar a Honduras, los ataques por parte de Matamoros hacia Makoke se hicieron recurrentes, algo que terminó por pasarle factura, ya que el público la acabó eliminando del programa. Sin embargo, pocos días después pudo regresar gracias a que fue la única repescada de la edición. Desde ese momento, la actitud de Matamoros cambió por completo, olvidándose de su exmadrastra y centrándose en su concurso.

Esta nueva Matamoros ha sido muy aplaudida por los espectadores que han visto que la segunda oportunidad ha servido para algo. Su hermano, Diego, también ha comentado de forma positiva la evolución que ha experimentado su hermana. También se ha mostrado crítico con su actitud anterior y no ve que haya sido un momento adecuado para que participe. "Creo que no ha entrado ni en el mejor momento de su vida, por eso se nota muchas veces ciertas actitudes. Yo no estoy orgulloso de lo que veo muchas veces".

Ante estas palabras, Makoke se ha dado por aludida y ha expresado su sorpresa por ver que el defensor de Laura se desmarca de la propia concursante. "Tengo que decir que aplaudo a Diego en sus declaraciones, ha estado muy bien, un buen defensor tiene que reconocer los errores de la persona que defiende", comentó añadiendo: "Agradezco sus palabras, creo que está haciendo una buena defensa".

Por último, ha destacado la labor de Diego como defensor y ha querido agradecerle sus comentarios sinceros y con los que demuestra tener gran personalidad. "Si defendiera lo indefendible, le restaría. Yo, desde aquí, le aplaudo".