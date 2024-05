Piden la expulsión de un concursante de Supervivientes por su actitud frente al concurso: "No tiene formas ni tiene la razón"

La inminente expulsión de un concursante en las próximas horas ha abierto un debate encarnizado en 'Tierra de nadie'. En el programa conducido por Carlos Sobera se estuvo analizando cuál de los tres nominados tiene más papeletas para salir expulsado. Las opciones están entre varios candidatos a favoritos: Kiko, Miri y Laura Matamoros.

"Fijaos qué súper concursantes tenemos ahí metidos para la expulsión: Laura, Kiko y Miri", expresaba Sobera introduciendo el tema. Rápidamente, Diego Matamoros salió en defensa de su hermana para pedir su continuidad. "Perdemos a alguien importante para este programa porque creo que son los pilares fundamentales de los vídeos. Pido que salven a Laura".

Ante este alegato, Nagore Robles, colaboradora del programa no se pudo quedar en silencio, asegurando que ella tiene claros a sus favoritos. "Dicho esto, aunque me va a dar pena perder a cualquiera de ellos, yo lo siento mucho, pero por mucho que digáis que Laura al perder las formas pierde la razón… yo creo que Laura Matamoros ni tiene formas ni tiene la razón. Así que lo siento mucho pero ella debe ser la expulsada del jueves. No quiero perder ni a Miri ni a Kiko".

Al darse por aludido, Diego volvió a defender a su hermana, señalando que sería una gran pérdida por todo lo que aporta. "Laura pierde las formas, pero Laura da mucho más a este concurso que perder las formas", afirmó, al tiempo que Nagore rebatía. "Las ha perdido muchas veces ya".

Ante este gran debate, Sobera sacó una reflexión acerca de lo duro que va a ser perder a alguno de estos concursantes. "Esta va a ser una de las expulsiones más potentes de esta edición de ‘Supervivientes’ porque es brutal la competencia entre los tres. Son tres grandísimos concursantes, han sido tres pilares básicos y cualquiera que se marche, va a ser dramático para el programa y dramático para vosotros los espectadores porque vamos a perder a uno de los que más nos han enganchado en esta edición del 2024".

A todas horas

Hubo otra situación que hizo que su paso por Honduras fuera todavía mucho más complicada, un auténtico horror. Se trata de la humedad. “No sabéis la humedad que había. Yo me lavaba el pelo en el agua de mar a las 2-3 de la tarde para irme a dormir con el pelo seco. Y el pelo se me secaba, pero, por la noche volvía a estar mojado de la humedad que había. Normalmente dormía con una sudadera o con camisetas y estaban empapadas. Era horrible” confesaba a sus seguidores la joven concursante no sin olvidarse tampoco de lo lento que pasaba el tiempo, un tiempo que, por otro lado, ha dicho que calculaban gracias al sol.

“Sabíamos la hora por el Sol. Sabíamos más o menos a la hora a la que nos recogían y calculábamos: “vale son 7 u 8 horas más en España”, según el mes en el que estuviéramos, entonces son la dos y calculábamos que era la hora de comer, por ejemplo… Y así como dato, aunque supongo que os lo podéis imaginar, pero de verdad ahí no pasaban las horas”, añadía.

Y, aunque el vídeo empieza mencionando las partes más negativas del reality, no todo fue tan malo como parece. Hubo momentos, situaciones, que sí se pueden salvar porque realmente le gustaron. “En cuanto a los animalitos yo estaba súper contenta, la verdad, sabéis que me encantan los animales y había un montón de iguanas, tanto iguanitas bebés como iguanas gigantes. Los primeros días me daban más respeto, pero ya luego… ¡Las amo! Y es verdad que como había un montón de hojas y teníamos que ir de un lado para otro, se las escuchaba pasar y me metían unos sustos que yo iba todo el rato gritando. También había un montón de cangrejos que ya luego nos dimos cuenta de que cuando había tantos era porque venía una tormenta”, explicaba en redes sociales la joven.