Las duras imágenes que obligan a Carmen Borrego a dejar Así es la vida: "Esto responde a la intimidad"

No corren buenos tiempos para las Campos. Tras la incendiaria exclusiva concedida por José María Almoguera, hijo de la directora de programas, en la que anunciaba su divorcio de Paola Olmedo y señalaba a su madre como una de las culpables.

Ahora, tanto Terelu como Carmen han reaparecido en su momento más complicado y es que a la crisis familiar se suma el duelo por la muerta de su madre, María Teresa Campos, el año pasado, lo que llevaba a las colaboradoras a celebrar su primer día de la madre con la notable ausencia de la presentadora.

Un momento crítico para ambas del que se hace eco la revista Semana, con las últimas imágenes de las televisivas.

Además de las complicadas ausencias, las colaboradoras siguen librando sus particulares batallas en los platós. Esta vez ha sido Carmen Borrego la que ha tenido que abandonar el plató de Así es la vida cuando han empezado a abordar un tema que tocaba de lleno a Bigote Arrocet, quien fuera pareja de María Teresa Campos y con quien sus hijas tienen una encarnizada guerra desde hace años.

Deja Así es la vida

José Antonio Avilés ha querido simular la postura que tiene Edmundo Arrocet en las fotos con Gema Serrano. Cuando ha intentado simular las fotografías, Carmen ha explotado y les ha advertido a todos los colaboradores que se estaban riendo, que a ella no le hacía ninguna gracia el asunto: "Yo no quiero participar en esto. A vosotros os hace mucha gracia, a mí no me hace ninguna".

Carmen Borrego ha explicado que las fotos tienen que ver indirectamente con su madre y no va a permitir que se rían de ella: "Esto responde a la intimidad y a la dignidad de una persona que no está... Creo que es innecesario a una persona que ya no está dejarla ni de una cosa ni de la otra. Mi madre desgraciadamente no está y me siento mal como todo el mundo se ríe, a mí sí me toca, me toca mucho".

El presentador le ha preguntado si le duelen las fotos y Carmen ha afirmado que sí, aunque lo que más le duele es la risa de los colaboradores: "Mis sentimientos son hacia la persona que no está, hacia la persona que a mí me merece todo el respeto, hacia la persona que nunca le ha faltado el respeto a nadie, hacia la persona que ha sido honrada hasta su último aliento y que no se merece que se le haga esto. Eso es lo único que se me pasa por la imaginación".

La hija de María Teresa Campos ha hecho un llamamiento para que le guarden respeto a su madre: "No solo es mi madre, es compañera de todos nosotros y como compañera se merece un respeto y eso es lo único que os pido a todos". La tensión ha ido a más y Carmen Borrego tuvo que salir del plató: "Un segundo que voy a decir una cosa a la directora, tardo 20 segundos".