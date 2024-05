El grave problema judicial de Ángel Cristo tras su regreso a España: "Estoy muerto"

El paso de Ángel Cristo Jr. por Supervivientes 2024 no está dejando a nadie indiferente. Estos dos meses de concurso están siendo de lo más completos, porque lo que hace, lo que deja de hacer y lo que dice o no dice no solo tiene repercusión en los Cayos Cochinos ni afecta únicamente a sus compañeros de programa, que también, sino que además está causando un auténtico revuelo en España. Desde que pisara por primera vez los arenales caribeños, el hijo de Bárbara Rey ha estado en todo momento en el centro de la polémica. No hay duda de que está siendo uno de los protagonistas con mayúsculas del reality de Telecinco.

Desde Carmen Borrego y Kike Calleja, pasando por Miri hasta llegar a Arantxa del Sol, entre otros muchos, sus broncas y enfrentamientos han sido de lo más sonados. Ángel Cristo jr. ha tenido tiempo de cargar contra todo y todos. Y es que no ha habido prácticamente nadie en tierras caribeñas con quien no haya tenido algún rifirrafe. Ahora bien, no se ha olvidado de lo que tiene en casa, porque incluso le han sobrado horas para lanzarle diversos ataques muy duros a su madre, Bárbara Rey y a su hermana, Sofía Cristo. Los más reciente y puede que también los más impactantes por su crudeza hasta la fecha han sido las declaraciones que realizaba el pasado martes durante la emisión del noveno “Tierra de nadie”.

Durante una conversación con Gorka Ibarguren, el hijo de la vedette ha sido tajante. Ya no considera más ni a su madre ni a su hermana parte de su familia, y no hay solución. Se trata de una decisión definitiva. “Yo lo único que le tengo que decir a mi madre, que yo ya dejé claro que el cordón umbilical está totalmente cortado que ya no existe, es que deje de resucitarme cuando le conviene. Si estoy muerto, estoy muerto. No me resucites más”, le decía a su compañero vasco. “Para mí ella no está muerta, pero ella ya no es mi familia. Mi familia es Ana, mis hijas, mis animales, mis amigos, la gente del circo... No hay vuelta atrás, ni para ella ni para mi hermana. Cuando entré aquí decía que mi hermana tenía las puertas de mi casa abiertas. No es así. Después de haber hablado con Ana, no las tiene porque ella hizo algo muy, muy feo. Para mí ha sido una liberación no tenerlas en mi vida. Me he quitado una carga y un lastre de negatividad y de maldad”, añadía a lo anterior.

Bárbara Rey quiere a su hijo

Unas declaraciones muy fuertes que ya han tenido reacción. Esta misma tarde en el programa de Telecinco “TardeAR”, la periodista Leticia Requejo desvelaba que Bárbara Rey “ya no puede más” y que por ello ha decido cortar por lo sano tomando una decisión que no ha sido nada fácil. “Ha dicho hasta aquí y la gota que ha colmado el vaso y por lo que ha decidido ir hacia adelante y con todo es escuchar en boca de su hijo cómo se refiere a Sofía", comenzaba diciendo la periodista para terminar soltando una auténtica bomba: “Bárbara ya ha dado el okey a sus abogados para que vayan redactando una demanda contra Ana Herminia, pero también contra su hijo, Ángel Cristo, por injurias y calumnias", anunciaba Requejo ante el matiz de Silvia Taulés de que, a pesar de toda la situación, la vedette “sigue adorando a su hijo”.