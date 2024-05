La novia de Gorka rompe su silencio al destaparse la infidelidad: "Un mentiroso compulsivo"

Si algo está dejando esta edición de Supervivientes es la enfermería llena de concursantes. Desde las primeras semanas, varios participantes se han dejado caer por las manos de los médicos aquejados de inadaptación como fue el caso de Carmen Borrego, que tras escasos días en la isla y por sus problemas de ansiedad, tuvo que abandonar el concurso por prescripción médica, o el abandono de Zayra Gutiérrez por una lesión en la espalda.

Tras estas dos primeras bajas, Laura Matamoros, Arantxa del Sol o Aurah también han tenido que recibir atención médica tras sufrir percances en su estado de salud. De hecho, esta última, era evacuada esta semana tras protagonizar una aparatosa caída y lesionarse la espalda.

A las bajas médicas hay que sumar ahora los líos amorosos que parecen estar surgiendo en la isla y es que parece que a pesar de que muchos de los concursantes han entrado al reality con pareja, Honduras lo borra todo y da lugar a que surja la chispa a pesar del hambre, la soledad y las tormentas tropicales.

Es el caso de Gorka y Marieta, dos de los concursantes de esta edición y que ahora han protagonizado un nuevo cruce de acusaciones sobre una posible deslealtad a sus respectivas parejas al haberse dado un beso fuera de cámaras.

Ahora, la novia de Gorka ha dado un paso al frente y se ha pronunciado por primera vez tras descubrirse el supuesto desliz del vasco.

Infidelidad

Kiko Jiménez detonó una bomba en la palapa en plena décima gala de 'Supervivientes 2024': aseguró haber visto "comerse la boca, darse un beso" a Gorka Ibarguren y Marieta fuera de cámaras y tapándose con las capuchas de sus chaquetas para evitar que nadie los viera: "Él tiene un compromiso. Debería de ser leal a la audiencia y no hacer las cosas por detrás".

Una confesión que hizo estallar al vasco, que considera que el novio de Sofía Suescun es "un mentiroso compulsivo". Tras su enfado, se mostraba más tranquilo y aseguraba que los que de verdad le conocen saben que no sería capaz de serle infiel a su novia, Andrea Morate, a la que le dijo que quiere casarse nada más salir del concurso. Marieta, por su parte, también lo negó pero mucho más tranquila. Dijo que, en caso de ser verdad, no hubiera tenido problema en reconocerlo porque es una mujer soltera que no estaría siendo desleal a nadie.

Después de lo ocurrido en la palapa, toda la atención está puesta en Andrea, la fotógrafa vasca con la que Gorka comparte su vida. Aunque tiene el perfil de Instagram abierto, no es habitual que la joven comparta stories, aunque ahora ha considerado que tiene que hacerlo para mostrar su apoyo al concursante de 'Supervivientes 2024'. Así, le ha pedido a sus poco más de 2.500 seguidores que voten en la app de Mitele para salvar de la expulsión a su chico, que no quiso hacer uso del privilegio que consiguió la semana pasada al ganar la prueba de líder y que prefirió exponerse a la decisión de la audiencia para, en caso de ser salvado, usar este poder cuando se acerque la final.

Con esta publicación, Andrea Morate ha demostrado públicamente que sigue apoyando a su novio pese a lo que Kiko Jiménez asegura haberlo visto serle infiel con su beso a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Un gesto muy significativo con el que da a entender que confía en Gorka y que no le va a retirar su apoyo durante su concurso en 'Supervivientes 2024'.