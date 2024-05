Belén Esteban, de museo: el nuevo negocio que cuenta con la imagen de la colaboradora y que arrasa en Barcelona.

Belén Esteban ya puede decir que tiene un restaurante-museo dedicado a su figura. Como Elvis, Michael Jackson o The Beatles, la 'Princesa del pueblo' ya ha quedado inmortalizada en un local de Barcelona. El restaurante ofrece un menú que ensalza la figura de la colaboradora del corazón.

Berto's Milanesa es la cadena encargada de esta hazaña. Aprovechando la mítica frase de: "Andreíta cómete el pollo" los encargados han tirado la casa por la ventana y han establecido un local de culto para los seguidores de la Esteban. Esta fórmula la han realizado en anteriores ocasiones, con referencias a ilustres personajes como Diego Armando Maradona o Julio Iglesias.

Ahora, la elegida ha sido Belén Esteban, que no ha comentado nada al respecto, pero que seguro que se siente alagada por este reconocimiento a una figura y una carrera que no ha terminado. En una semana da el pistoletazo de salida la plataforma 'Quickie' donde se va a emitir 'Esto no es Sálvame', el nuevo programa del corazón en el que estará la propia Belén Esteban junto a antiguos compañeros como Kiko Matamoros o María Patiño.

Diagnóstico

Belén Esteban se ha sincerado sobre el problema de salud que sufre y que le ha hecho adelgazar varios kilos. Durante la presentación de sus nuevos gazpachos, la colaboradora comentó varios temas y no dudó en aclarar cómo se encontraba.

Con el micrófono en la mano y muy ilusionada con sus nuevos proyectos, aclaró que "no estoy acabada, estoy muy enterica y estoy muy guapa". Después, comentó que "he perdido 6 kilos y medio, me queda perder 3. Me quiero quedar en 62 y ahora estoy en 65".

¿Y cuál es el motivo de esta notable pérdida de peso? "Bueno... Te lo voy a contar. Hace un mes y medio me puse a régimen, pero como ahora tengo más tiempo me he hecho un reconocimiento médico y todas estas cosas, porque hacía tiempo que no lo hacía por la vida de locos que tenemos en televisión. Ahora me ocupo más de mi gente, de mi madre, de mi marido y de mí... Pues me han encontrado una bacteria en el estómago", relató Belén Esteban.

Concretamente, Belén Esteban padece Helicobacter, un tipo de bacteria muy común que puede provocar una inflamación crónica en el estómago, causar úlceras estomacales e, incluso, derivar en un cáncer estomacal si no se trata bien. Por suerte, a la colaboradora se lo han detectado a tiempo y, tal y como cuenta, "me han mandado probióticos, porque me han dicho que antibiótico no, pero estoy contenta".