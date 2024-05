Desvelan la dieta de la infanta Sofía en Gales (para disgusto de la Reina)

Durante el tiempo que ha estado viviendo en España, la infanta Sofía ha disfrutado de un saludable menú, tanto en palacio como en el centro educativo en el que se encontraba. Algo que ha cambiado durante su estancia en Gales, tal y como publica la revista Lecturas (para el disgusto de la Reina).

Y es que, como se ha contado en muchas ocasiones, Su Majestad Letizia tenía el control sobre lo que podían comer sus hijas. Es más, llegó a publicarse que el colegio al que acudían tuvo que cambiar su menú para adaptarse a lo qu pretendían desde la Casa Real.

Pero esto no ha sido posible en Gales, donde se encuentra estudiando actualmente la infanta Sofía. El centro educativo en el que se encuentra, como muestra la revista Lecturas, dispone de un variado menú donde tiene un lugar destacado la comida saludable, pero que también se dan algún que otro capricho que no gustará tanto a la Reina. Y es que el tradicional plato inglés, el "fish and chips", donde destacan los fritos, también forma parte de la dieta del centro educativo. No solo eso, al tratarse de un centro internacional, los alumnos también pueden disfrutar de otros platos de la gastronomía internacional, como por ejemplo, los tacos, para que estos no se sientan tan lejos de su lugar de origen.

La infanta Sofía de Borbón y Ortiz, nacida el 29 de abril de 2007 en Madrid, ocupa un lugar destacado en la monarquía española como la hija menor del rey Felipe VI y la reina Letizia. Como tal, ostenta el segundo puesto en la línea de sucesión al trono, justo después de su hermana mayor, la princesa Leonor.

Hospital Ruber

Su llegada al mundo tuvo lugar en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, en el transcurso del reinado de su abuelo, el rey Juan Carlos I. Siguiendo los pasos de su hermana, Sofía ha recibido una educación similar, completando su educación primaria y secundaria en el Colegio de Santa María de los Rosales. Desde 2023, se encuentra inmersa en el programa del Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, en el Reino Unido.