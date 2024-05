Jorge Javier Vázquez pronostica el futuro de Alejandra Rubio en la televisión: "No toda la gente tiene algo"

Alejandra Rubio es uno de los rostros más jóvenes del mundo del corazón, con menos de 25 años, es una habitual en tertulias y se ha convertido en toda una referencia en redes sociales. Una irrupción que se debe a dos factores muy claros. El primero es el familiar. Alejandra es la última del clan Campos en aparecer en televisión. Nieta de María Teresa Campos, histórica presentadora e hija de Terelu Campos, su futuro estaba marcado desde muy pequeña.

El segundo punto importante es la facilidad que tiene para estar delante de la cámara. Este factor viene dado del primero, acostumbrada a pasearse entre los focos que apuntaban a su madre y su abuela, la televisión es algo con lo que ha convivido desde pequeña y que le sale natural. Por estos motivos, la influencer se ha establecido en los programas y es una fija para las tertulias.

"Hay mucha gente que sale en la tele pero no toda tiene ‘algo’ o ‘ese algo’. Alejandra sí. Desconozco qué quiere hacer con su vida profesional, pero hace bien aceptando todo lo que le ofrezcan porque es la única manera de cogerle el tranquillo a la cámara. Pasando horas y horas delante de ella, ejercitando la curiosidad y seguir estudiando", ha sido la opinión de todo un referente como Jorge Javier Vázquez cuando le han preguntado por Alejandra Rubio.

La nueva vida de Alejandra Rubio

Han pasado casi tres meses desde que saliera a la luz la relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Ambos, hijos de personajes conocidos de la televisión nacional, han encontrado en la otra persona lo que parece ser amor. Acostumbrados a un mismo estilo de vida, sorprende la forma en la que están llevando la relación de cara al público.

Carlo con un perfil más privado y reservado no suele hacer muchas apariciones en televisión. Alejandra, por su parte es habitual colaboradora de programas del corazón, teniendo varias apariciones por semana. Sin embargo, siempre ha mantenido una máxima y es que sus asuntos privados y los de su familia no los discute delante de una cámara.

Tampoco fuera de los platós se han prodigado en sus apariciones. Tres meses desde que empezaron a salir y parece ser que, ahora, con la relación afianzada, han decidido ir abriéndola al público. Alejandra publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se veía a Carlo comiendo caviar en casa y disfrutando junto a su pareja de un momento agradable.

Este gesto parece ser que no ha sentado bien aparte de los seguidores, que se han lanzado a las redes para dejar comentarios negativos. "Dios los cría y ellos se juntan", "No me gusta nada ese chico para ti" o "Me da pena esta pareja" son algunos de los comentarios que dejaron a la pareja. Por el contrario, también había alguna que otra muestra de cariño, confirmando la bipolaridad que genera esta pareja.