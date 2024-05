La mujer de Kiko Rivera a Masterchef: la petición de sus seguidores tras sus últimas publicaciones en redes

Aunque ya está cerrado el elenco de la próxima edición celebrity de Masterchef, el talent culinario de TVE podría tener una firme candidata para futuras temporadas. Se trata de Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, quien se está replanteando el contenido que va a ofrecer hasta ahora en sus redes sociales.

Y es que algunos de sus seguidores lo tienen claro: Irene Rosales a Masterchef, porque además de otros contenidos típicos de influencer, como belleza o moda, la mujer de Kiko Rivera también se atreve con la cocina.

Eso sí, no todo el mundo está de acuerdo. Porque, como explicó Irene Rosales a través de un story en su perfil oficial de la red social de Instagram, cada vez que sube una receta "me encuentro con mensajes tipo: pues eso no es así, etc".

Eso sí, no cesa en su intento: "La receta me la dio mi tía, le voy a pedir permiso y os la grabo". Así que, quién sabe, igual Irene Rosales acaba en Masterchef, tiempo al tiempo.

Publicación de Irene Rosales. / Instagram de Irene Rosales @irenerova24

Irene Rosales es la nuera de Isabel Pantoja, nacida en Sevilla, España, en 1956, que es una de las figuras más destacadas y emblemáticas de la música española. Su trayectoria está marcada por una mezcla de polémica y popularidad que ha perdurado a lo largo de décadas.

Desde temprana edad, Pantoja exhibió un innegable talento musical y escénico. Comenzó su carrera artística actuando en fiestas y bodas locales a la edad de 19 años. Sin embargo, fue su participación en el concurso televisivo "Benidorm '78" lo que catapultó su fama. Desde entonces, ha lanzado más de 20 álbumes de estudio y ha logrado ventas millonarias en todo el mundo.

Voz distintiva

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido elogiada por su voz distintiva y su capacidad para abordar una amplia gama de géneros musicales, que van desde la copla hasta la balada y el flamenco. Ha recibido numerosas nominaciones y ha ganado importantes premios, como el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja ha sido objeto de controversia en la sociedad española. Criticada por su estilo de vida lujoso, se ha visto envuelta en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente, perseverando en su carrera musical a pesar de las adversidades.