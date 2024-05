Preocupación por el estado de salud de Maite Galdeano tras un pequeño accidente doméstico: "Ya es demasiado tarde"

Los seguidores de Maite Galdeano están preocupados por su estado de salud tras sufrir un pequeño accidente doméstico, tal y como explicó su hija, la influencer Sofía Suescun a través de sus redes sociales: "Ya es demasiado tarde".

Cabe aclarar que, aunque Maite Galdeano padece cáncer de sangre desde los 38 años, en este caso no tiene nada que ver con su enfermedad. Y es que, como apuntó Sofía Suescun a través de una story en su perfil oficial de la red social de Instagram, "se le ha metido un cristal o astilla en el dedo y ya es demasiado tarde, no se ve nada, no quiero ni pensar cómo se lo van a sacar".

Ilustra la influencer su story con el dedo de su madre, donde se aprecia una pequeña heridita.

Publicación de Sofía Suescun. / Instagram de Sofía Suescun @sofía_suescun

Sofía Suescun, anteriormente uno de los rostros más destacados en la televisión, ahora se encuentra ausente debido al veto impuesto por Telecinco. Desde entonces, ha estado notablemente ausente de cualquier programa perteneciente al "Universo Sálvame". Sin embargo, su agenda está repleta de proyectos, incluyendo colaboraciones con marcas reconocidas como Netflix y Amazon Prime Video.

Aunque estas plataformas no la están contratando como actriz, están capitalizando su imagen, y con razón. Sofía Suescun posee una gran influencia en las redes sociales, con más de 1,3 millones de seguidores, convirtiéndose en una verdadera "it girl".

Gran Hermano

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía alcanzó la fama en 2015 al ganar "Gran Hermano 16". Desde entonces, ha incursionado como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa", lo que la llevó al "Universo Sálvame". Su participación en "Supervivientes" en 2018 le otorgó nuevamente la victoria. Durante un tiempo, fue una presencia constante en los platós de Telecinco.

Sin embargo, recientemente su presencia en Telecinco ha disminuido notablemente, aunque ha mantenido una sólida presencia en campañas publicitarias con diversas marcas y empresas.