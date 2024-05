Las redes se echan encima de Iker Jiménez tras su comentario sobre la persona ganadora de Eurovisión: "El rumbo de tu nave ya no tiene mucho misterio"

Si por algo ha estado marcada esta final de Eurovisión ha sido por la polémica. El festival europeo de la música ha recibido elogios, abucheos y, sobre todo, críticas, con el contexto de la guerra como trasfondo.

Gran parte de las figuras han decidido posicionarse en contra de la participación de Israel, pero también ha habido quien ha preferido ir por otros derroteros. Este ha sido el caso de uno de los presentadores más famosos de la televisión: Iker Jiménez. El conductor de 'Cuarto Milenio' se ha colocado en el centro del huracán mediático tras publicar un polémico mensaje en X (antigua Twitter) al que han comentado incluso compañeros.

¿Qué es lo que ha dicho Jiménez que ha causado tanto revuelo? Al hilo de la victoria de Nemo en Eurovisión, el presentador recogió el guante y comentó: "Nos han informado oficialmwnte de que Nemo esta muy 'emocionade'. No nos extraña nada".

Este comentario está vinculado al género de la persona que en esta ocasión se llevó el 'micrófono de cristal', ya que Nemo se considera una persona no binaria. Tras viralizarse a raíz de este mensaje, Iker Jiménez respondió a algunos de los usuarios que criticaban sus palabras con palabras más fuertes. "Nos han informado oficialmwnte de que haces un programa de fenómenos paraanormales. No nos extraña nada", comentaba un usuario al que el presentador respondía que "esto supera lo paranormal y lo preternatural oiga".

Otro usuario, a pesar de reconocer su admiración, negaba sus palabras: "Iker tío, te llevo viendo desde q soy un crío. Siempre te he apreciado por ser una persona que no se cierra a ningún punto de vista y crear buen debate, pero comentarios así dejan mucho q desear. Lo siento si estoy mal interpretando, pero me da la impresión de q te estás burlando". La respuesta de Jiménez no tardó en llegar: "¡Pero qué me voy a burlar! ¡Es divertidísimo todo!".

Tal ha sido la polémica que hasta el mistmo Jordi Cruz se ha lanzado a responderle: "El rumbo de tu nave ya no tiene mucho misterio".