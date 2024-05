El desagradable momento que ha vivido Isa Pantoja en la comunión de su hijo: "Me duele lo que le han hecho"

Isa Pantoja vivía un especial momento este fin de semana al celebrar la primera comunión de su hijo Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla. Un día feliz para la influencer que estuvo arropada en todo momento por su, marido, Asraf Beno y el padre de su hijo.

Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por notables ausencias y es que ningún miembro del clan Pantoja se dejó ver por allí. Un episodio que parece repetirse, ya que el día del bautizo del pequeño, tampoco se dejó ver ninguno de los miembros de la familia.

La soledad de Isa Pantoja en el día que su hijo recibía la Primera Comunión confirma la ruptura familiar entre los Pantoja. Así lo adelantaba María Patiño a través de X: "Me dicen, me cuentan que ayer se celebró la comunión del hijo de Isa Pantoja. Ni rastro de ningún Pantoja. Eso sí, el padre de la criatura, Alberto Isla acompañó a su hijo con toda su familia", escribía la colaboradora de televisión en esta red social.

Ausencias

Aunque no llama especialmente la atención que ningún miembro de la familia de Isa estuviera en un día como este, supone un fuerte dolor para ella. A pesar de que siempre ha intentado tener un vínculo con los suyos, no se lo han puesto nada fácil. La joven se ha visto completamente 'sola' en un día tan especial para ella y, sobre todo, para su hijo.

Isa Pantoja sí que estuvo arropada por su pareja, Asraf Beno. Él ha sido el gran apoyo para ella en todos estos momentos tan complicados. Y, sobre todo, en los continuos desplantes que los diferentes miembros de su familia han tenido con ella a lo largo de los últimos años. En especial, su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera.

Sin embargo, no sería la primera vez que lo hace. Isabel Pantoja tampoco acompañó a su hija en el bautizo de Albertito. "Me duele lo que le han hecho a mi hijo. Me han fallado, necesitaba sentirme arropada", declaraba en para SEMANA, tras celebrar uno de los días más importantes de su vida. "Era el bautizo de Alberto, mi hijo no era un bebé. Se entera y es consciente de todo. Dentro de dos años hará la comunión...", continuó diciendo tras bautizar a su hijo, una fiesta que organizó cuando el niño tenía cuatro años.