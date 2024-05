Matamoros confiesa el motivo de la ruptura: "Ella me hace mucho daño"

Hambre, frío, tormentas tropicales, enfrentamientos... son algunas de las penurias que los concursantes de Supervivientes sufren cada semana en la isla. A esto se suma la difícil convivencia que los famosos deben superar para hacerse con la victoria. Una convivencia que, en este caso, parece marcada por el acercamiento del que todo el mundo habla, el protagonizado por Gorka y Marieta.

Kiko Jiménez se encargaba de destapar una posible carpeta entre ambos concursantes, asegurando que los había visto "comiéndose la boca". Algo que se apresuraban a desmentir, pero que, sin embargo, ayer, una de las partes decidía desmarcarse y contar su verdad.

Pero la gala de ayer no solo estuvo marcada por la confesión de Marieta sobre su tonteo con Gorka, Laura Matamoros fue otro de los nombres de la noche tras ser expulsada definitivamente del reaity. Pero antes poner rumbo a España, la influencer debía enfrentarse a uno de los momentos más personales en la isla: el puente de las emociones.

Un tramo repleto de escalones en los que podía leerse, familia, separación, Limbo o Makoke. Sobre esta, la hija de Matamoros decidía no explayarse en detalle y limitarse a decir que "es la madre de mi hermana", añadiendo "ella me hace mucho daño".

Puente de las emociones

Laura Matamoros, la que fuera expulsada en la pasada gala por la audiencia de 'Supervivientes', tenía una misión más antes de marcharse de Honduras y era mostrar todo lo que lleva dentro en el 'Puente de las emociones'.

La ya exconcursante se subía al puente e iba a tener que ir pasando escalones hasta llegar al final, abriendo su corazón como nunca y sobre temas que han sido importantes en su vida o en el programa, entre ellos Makoke, de la que ha hablado durante su concurso y a la que, incluso, lanzó un mensaje cuando saltaba del helicoptero en su llegada al concurso.

Pero antes de esto, Laura Matamoros se iba a mostrar muy emocionada al saber que iba a subirse al puente y que esto cerraba su etapa en Honduras. Como no iba a poder evitar romperse en el primer escalón al hablar de la importancia de la familia para ella: "Es lo que siempre he querido formar y que, al final, no ha podido ser". "Mi familia es a la que debo todo y mis hijos son lo primordial. De ellos me siento muy orgullosa, a lo mejor no me siento tan orgullosa de mí misma", decía, entre lágrimas y, es que, cree que hay cosas "que no ha hecho bien" en su vida.

Además, Laura se pronunciaba sobre Makoke, a la que se refería como la madre de su hermana: "Cuando haces daño a una familia, lo pasó muy mal. Y ella me hace mucho daño muchas veces, no comparto las actitudes que ha tenido muco tiempo de su vida con nosotros, no todo vale por dinero".