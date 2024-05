Sandra Barneda se deja llevar en directo con un compañero de plató: "Un beso en la comisura"

Hambre, frío, tormentas tropicales, enfrentamientos... son algunas de las penurias que los concursantes de Supervivientes sufren cada semana en la isla. A esto se suma la difícil convivencia que los famosos deben superar para hacerse con la victoria. Una convivencia que, en este caso, parece marcada por el acercamiento del que todo el mundo habla, el protagonizado por Gorka y Marieta.

Kiko Jiménez se encargaba de destapar una posible carpeta entre ambos concursantes, asegurando que los había visto "comiéndose la boca". Algo que se apresuraban a desmentir, pero que, sin embargo, ayer, una de las partes decidía desmarcarse y contar su verdad.

Un tonteo que parece haberse fraguado tras las cámaras, pero que no ha pasado desapercibido para sus compañeros de reality. No solo el novio de Sofía Suescun parecer estar al tanto de lo que ha ocurrido entre Marieta y Gorka. Miri es otra de las concursantes que también ha sido testigo de las "muestras de cariño", que el vasco puede haber tenido hacia su compañera de reality, de la que además, ha tomado distancia tras los rumores que empiezan a sobrevolar la isla.

Besos en la comisura era lo que al parecer habrían protagonizado ambos concursantes. Un gesto que Sandra Barneda no dudaba en reproducir esta tarde en plató.

Sandra Barneda entra en acción

Durante la última gala de 'Supervivientes', Marieta cambió su versión de lo que ha pasado con su compañero de concurso, Gorka. Según la concursante, hubo algo y César Muñoz, en 'Así es la vida', pedía que se lo explicaran...

"No fui sincera respecto a Gorka, ha habido 'besos de deseo' en la comisura", decía la concursante a espaldas de sus compañeros y, en alusión a esta frase, el presentador de 'Así es la vida' pedía entre bromas: "Para ser justo contigo con la audiencia, contigo Sandra, he venido a que me enseñen a besar en la comisura".

Así que la presentadora decidía explicárselo gráficamente protagonizando un momentazo y dándole un beso: "¿Tú lo has considerado un beso eléctrico? Puede ser de amigos, de comisura..."

La intervención de Marieta

A solas durante una conexión en directo con Sandra Barneda, Marieta decidía confesar lo que nunca había dicho sobre Gorka y es que para ella la presentadora es "sagrada", con lo que decidía contarle su verdad: "Para mí eres sagrada Sandra. El otro día no fui sincera. Me puse un poco en compromiso... es verdad que han habido besos en la comisura".

Sus palabras despertaban multitud de dudas y la concursante matizaba que se trató de besos "eléctricos", lo que para ella son besos "de deseo".