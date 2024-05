Adiós a Ana Herminia: firma la separación a pocos días del regreso a casa de Ángel Cristo

Parece ser que todo lo que rodea a Ángel Cristo tiene los días contados en Telecinco. El todavía concursante de Supervivientes lleva un año entero formando parte de la primera plana mediática y parece que aún tiene para rato.

El hijo de Bárbara Rey, totalmente distanciado de su madre y su hermana, rehace su vida junto a su "mujer" Ana Herminia, aunque la decisión que esta ha tomado podría no gustarle del todo a Cristo Jr. Horas después de que Telecinco hiciera oficial el veto a Arantxa del Sol tras propinarle una colleja a su compañero de concurso, ha sido Ana Herminia la que ha dado un portazo a Supervivientes, anunciando que no volverá a defender a su pareja.

¿Por qué ha tomado esta decisión? Pues, según ha contado durante una entrevista en 'El Canal de Rickie', necesita preservar su salud mental: "Doy un paso para atrás. Ángel no va a tener defensa a partir de ahora. Mi hija me pidió que no vaya más, así que, si no ven defensa en plató, ya saben por qué es".

Ana Herminia fue clara con los motivos: "Me encuentro triste porque esto está siendo muy duro. Cuando Ángel se fue a Supervivientes pensé que era un formato de supervivencia, pero me he visto envuelta en un acaso y derribo que no tiene fin. Tanto es así que he perdido 10 kilos, mi hija está muy malita con un tic de los nervios, a mí no me pasa la comida... No creo que nos merezcamos lo que etamos viviendo, es una caza de brujas. Cuando se meten con mi hija y Ángel, yo soy muy fuerte y me tiene sin cuidado, pero cuando ves a tu hija afectada, a Ángel afectado, llega un momento que te rompes y dices que no puedes más. La semana pasada me dio una crisis de ansiedad en una comida y ya mi salud está completamente afectada".

El suceso con Arantxa del Sol

Para todos aquellos que no estén enterados de lo que había ocurrido con del Sol, el entervistador ha contado lo que ocurrió: "El martes pasado Ángel soltó una rima que hizo que todo el mundo especulara: 'Arantxa cuenta lo de la lancha. Ella dijo que le había llamado 'ladilla', 'mala persona', y que le pegó una colleja".

Al poco de que Mediaset lanzara el comunicado, Arantxa respondió con el suyo, supuestamente, porque la presentadora de televisión ha salido a aclarar de que se trata de un bulo.