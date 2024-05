Alejandra Rubio desvela los secretos de la entrevista de Carlo Costanzia: "Estaba pactado"

Alejandra Rubio ha vuelto a pasar por los platós de un programa de Telecinco para hablar de la entrevista que dio Carlo Costanzia la pasada semana. El hijo de Mar Flores acudió al programa '¡De Viernes!' para hablar sobre cómo está llevando el asunto de sus hermanos, ambos con líos con la justicia italiana al ser acusados y detenidos por intento de asesinato. En dicha entrevista también apareció Alejandra Rubio, que acompañó a su novio durante unos minutos.

Como es habitual, Alejandra acudió al programa 'Así es la Vida', donde es colaboradora y los presentadores no tardaron en hacerle preguntas, como era obvio, sobre la entrevista de su novio y sobre los posibles beneficios que han podido sacar de ella. "Quiero dejar claro que no cobré nada. Entré un segundo para llevarme a Carlo, darle un zasca a Montero y nada más", aclaraba la hija de Terelu.

Ante esta respuesta, Sandra Barneda quiso saber algo más del tema y continuó indagando sobre el tema. "No cobraste por ello, pero la gente a estas alturas ya sabe cómo funciona esto. ¿Había un pack? ¿Estaba pactado?", quiso saber la presentadora, a lo que Alejandra Rubio cortó el tema de raíz, señalando que era correcto lo que sospechaba. "Estaba pactado, sí"

Sin embargo, Alejandra puntualizó que no había cobrado ni había nada pactado para que dijese o interviniese de una forma determinada, simplemente, estaba apalabrado su participación. "No estaba nada escrito, pero sí estaba pactado que interviniese sin hablar, sin que me hicieran preguntas. Pero claro, al final esto es televisión y pasa lo que pasa, pero no cobré por ello, aunque sí estaba pactado".

"Con esto lo que quiero decir es que yo no vendo mi vida privada, no es lo mismo esto que sentarme con él de la mano a hablar de nuestra relación, porque ni siquiera esa era la intención de su entrevista. Él iba para aclarar lo sucedido con sus hermanos, pero entiendo que nuestra relación es de actualidad y se le tiene que preguntar por ello. Él tampoco quiere hablar de esas cosas, pero entiende que forma parte del programa".

Además, Alejandra quiso volver a dejar clara su postura al respecto de su vida privada. Como aclaró en declaraciones anteriores, que vaya a una entrevista con su novio no significa que tenga que hablar sobre sus intimidades, sino que ella le apoya en la cuestión de los hermanos y su aparición por sorpresa es una forma de mostrárselo. "Yo no quiero hacerlo, no me siento cómoda hablando de ello, como tampoco lo estaba él en la entrevista, algo que si lo conoces lo sabes".

Esto demuestra que Alejandra ni tendrá gestos en público, ni hablará ante las cámaras de su vida privada ni de la de las personas que le rodean.