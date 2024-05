Belén Esteban estalla al hablar del restaurante dedicado a su figura: "No es normal lo que han hecho"

Belén Esteban ha tenido que salir en defensa de su imagen ante el revuelo que se ha creado en los últimos días por un restaurante dedicado a su figura. Con todo el local decorado con motivos de la vida televisiva de la Esteban y la carta dedicada a ella o su famoso "Andreita cómete el pollo". Pese a este homenaje, 'La Princesa del pueblo' no ha tenido a bien el gesto que le han dedicado y ha querido aclarar un par de cosas.

"A mí que no me homenajee, yo tengo mis derechos de imagen también. La gente que lleva todas mis cosas les han llamado porque, a ver, a mí me parece muy bien que la gente trabaje, pero no es normal lo que han hecho y encima sin pedir permiso", señaló ante los micrófonos de la prensa la Esteban, que no entendía que le hubiesen hecho un restaurante en su honor, pero que no le hubiesen preguntado.

"Han hecho hasta entrevistas de radio. La gente se cree que es mío. No es mío, pero yo creo que antes hay que preguntarme. Dicen que los recortes los han cogido de las revistas y no es verdad. Es que la carta soy yo en la revista Hola", añadió de forma más enfadada que al principio.

Los periodistas también le preguntaron por el hecho de que vendiesen productos de su marca, como sus famosas patatas. Sin embargo, la Esteban no pareció entender este tema. "Solo sé que tengo el TikTok lleno de vídeos con gente dándome la enhorabuena por la milanesa. Yo la milanesa la hago en mi casa, ese restaurante no es mío, que quede muy claro señaló de forma rotunda.

El restaurante en Barcelona dedicado a Belén Esteban

Belén Esteban ya puede decir que tiene un restaurante-museo dedicado a su figura. Como Elvis, Michael Jackson o The Beatles, la 'Princesa del pueblo' ya ha quedado inmortalizada en un local de Barcelona. El restaurante ofrece un menú que ensalza la figura de la colaboradora del corazón.

Berto's Milanesa es la cadena encargada de esta hazaña. Aprovechando la mítica frase de: "Andreíta cómete el pollo" los encargados han tirado la casa por la ventana y han establecido un local de culto para los seguidores de la Esteban. Esta fórmula la han realizado en anteriores ocasiones, con referencias a ilustres personajes como Diego Armando Maradona o Julio Iglesias.

Ahora, la elegida ha sido Belén Esteban, que no ha comentado nada al respecto, pero que seguro que se siente alagada por este reconocimiento a una figura y una carrera que no ha terminado. En una semana da el pistoletazo de salida la plataforma 'Quickie' donde se va a emitir 'Esto no es Sálvame', el nuevo programa del corazón en el que estará la propia Belén Esteban junto a antiguos compañeros como Kiko Matamoros o María Patiño.