La denuncia de Makoke por las acusaciones de Laura Matamoros: "No todo vale por dinero"

"La madre de mi hermana me hace daño, muchas veces inconscientemente, y a mi familia también", decía hace pocos días Laura Matamoros sobre Makoke. La exconcursante de Supervivientes ha vuelto a cargar contra la colaboradora, después de rebajar el tono en las últimas semanas de concurso. Matamoros también señaló que, en el fondo, la respetaba, pero que había muchos gestos que no estaba de acuerdo con ellos.

Ante estos comentarios, Makoke ha salido a defenderse de las acusaciones, señalando la fijación que parece tener la hija de Kiko Matamoros y Marián Flores. "Me gustaría que fuera más explícita. Yo levo seis años separada de tu padre", señaló Makoke ante las palabras de Laura en las que le mencionaba, diciendo que "no todo vale por dinero".

Durante varios meses, el intercambio de pullas ha sido repetitivo, llegando a ser una de las cosas que ha marcado el concurso de Laura Matamoros. Ante esta escalada de tensiones, Makoke ha asumido que ya ha llegado a su límite y pide rebajar los ánimos. "Estoy un poco harta de que se me tache de una cosa que no es", confesaba, aunque sí que ha dejado una puerta abierta al entendimiento. "Cuando quieras, tenemos una conversación, de verdad, yo me abro".

Por último, Makoke ha querido recordar el comienzo de esta disputa, en donde ella siempre ha defendido que no sabe cómo empezó entre intercambio de comentarios negativos ni los motivos por los que Laura tiene tan mal recuerdo de ella. "Yo nunca he hablado de esto. Siempre hay dos versiones y yo siempre estoy callada", sentenció.

Las palabras de Laura Matamoros sobre Benji

Laura Matamoros ha vivido una experiencia renovadora en Supervivientes. La experiencia de la exconcursante ha llegado a su fin, pero esta segunda vez ha superado con creces a la primera, según lo que ha contado la influencer.

Antes de marcharse de Cayo Menor, Matamoros se abrió en canal sobre su situación antes de esta segunda oportunidad en el 'puente de las emociones'. Matamoros fue pasando de escalón hasta escalón, llegando a la separación: "Poder venir para saber que puedo estar sola. Este último año he tenido que aprender a vivir en soledad, cosa que antes pensaba que no podía. He tenido mucha dependencia del padre de mis hijos por muchas cosas y circunstancias e íbamos y veníamos por quizás no saber estar solos".

A pesar de que este escalón "no le gustaba nada", aclaró que no sabía de cuál de todas hablar, ya que fueron unas cuantas. Además, explicó que "es cuestión de tiempo" y que siempre ha querido formar una familia con él, pero "al final cree que es lo mejor". Tras la pregunta de si dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación, fue clara: "No. Si no fuera el padre de mis hijos, seguiría con él". Eso sí, Laura tiene claro que "el amor de su vida no ha llegado todavía".

Laura asegura que, tras la primera ruptura, "se le ha ido castigando a lo largo de la relación y se han permitido cosas que no se tenían que permitir".