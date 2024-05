Joaquín Prat sentencia a Ana Herminia después de su entrevista: "Ahora dice que quiere ser anónima"

Joaquín Prat se ha mostrado muy crítico con la actitud de Ana Herminia, después de que esta diese una segunda entrevista una semana después de la primera. El presentador aseguró que no era necesario esta segunda intervención de la pareja de Ángel Cristo. Ana Herminia salió a zanjar todos los rumores del tema con Finito de Córdoba y para apoyar a su pareja, que aún se mantiene en el concurso.

"Estoy cansada ya de este machaque que nos están haciendo. Tanto Ángel allá, psicológico, como a mí aquí. Por todos lados me han dado. No es justo. Yo no quiero ser persona pública. Me han hecho vosotros personaje público porque yo voy a defender a la gala. Yo vengo y me siento aquí por mi novio. No vengo aquí a hacerme famosa", declaraba Ana Herminia en el programa ¡De Viernes!

Estas palabras no han sentado muy bien a Joaquín Prat que se ha mostrado muy crítico con las incongruencias del discurso. "Ana Herminia volvió a sentarse en ¡De viernes!… ¿Van dos seguidos, no? Y ahora dice que quiere ser anónima", expresaba en tono de desaprobación el presentador, dejando entrever que la actitud de Ana Herminia no se corresponde con la que debería.

El enfado de Joaquín Prat

Las novedades sobre el caso Luis Rubiales originaron un llamativo momento en la última entrega de 'Vamos a ver'. Joaquín Prat explotó ante los datos sobre esta investigación, dando un contundente discurso contra “los corruptos” que buscan beneficiarse de los contratos de la administración pública: "Es increíble".

"Abres los periódicos hoy en día y ves una cantidad de gente que por esto o por lo otro, porque estaba coincidentemente en un lugar donde se adjudican presupuestos, le acaba cayendo a una entidad porque estaba administrada por un hermano...”, empezó diciendo el presentador del espacio matinal de Telecinco.

Instantes después de estas primeras palabras, Joaquín Prat matizó de que estas palabras no iban por Rubiales, añadiendo que "no cabe un chorizo más" en nuestro país antes de concluir sus palabras al respecto.

“Yo pensaba que esto se había acabado, y cada vez hay más chorizos en España. Los que somos decentes estamos hasta los cojones”, sentenció el comunicador bastante indignado antes de pasar al siguiente tema.