Marina Ruiz debuta como cantante en Factor X y vuelve con Omar Sánchez: "Yo estaba esperando el gallo por eso de la granja"

Omar Sánchez y Marina Ruiz ya no están juntos. Tras un año y medio de relación, la pareja que se formó a golpe de reality, ha decidido separar sus caminos y anunciarlo en redes sociales. Sin embargo, antes de que los influencers lo hicieran oficial, fue un descuido de la joven en Instagram lo que hizo saltaran las alarmas y los seguidores de la pareja empezaran a hacer sus quinielas sobre quién habría dado el paso de poner fin a su relación.

Debut en Factor X

Marina Ruiz ha sorprendido en 'Factor X' con su faceta como cantante. A la participante le habíamos visto concursando en otros tipos de formatos de televisión como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y 'Pesadilla en el Paraíso', siendo en este último reality show donde conocería a la que después sería su pareja: Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja y exconcursante de 'Supervivientes'. En la audición Marina no estuvo sola, Omar le acompañó y además le dedicó palabras de amor antes de que cantase ante el jurado.

Marina llegó con el desparpajo que la caracteriza al escenario de 'Factor X'. Confesaba que su sueño desde pequeña es ser cantante, "pero la gente no te termina por tomar en serio", decía. Por eso, Marina quería demostrar en el talent show todo lo que vale. Al presentarse ante el jurado, la participante también contaba cómo se había enamorado de Omar Sánchez "en una granja". "Nos conocimos en un reality de Telecinco. Lo más gracioso es que nos conocimos ordeñando cabras, vacas, cuidando de los cerdos y los caballos... de todo", recordaba sorprendiendo totalmente a Vanesa Martín, que le respondía bromeando si quería dedicarse a la música "para tener un rancho".

Tras el divertido momento entre la participante y el jurado, Vanesa Martín se preguntaba dónde estaba Omar, y éste conectaba junto con Ion Aramendi desde el 'backstage'. Con los ojos totalmente brillosos y una gran sonrisa, Omar Sánchez explicó al jurado por qué piensa que Marina Ruiz "es una gran artista". "Ole lo que te quiero, hijo", contestaba Marina tras su romántica declaración. A continuación, Marina demostró cómo cantaba interpretando una canción de Pastora Soler, 'Quédate conmigo'. Sabiendo de la complejidad de los tonos, el jurado aguardó con mucho interés e intriga cómo la participante iba llegar a los agudos. Marina no desafinó y eso fue posteriormente elogiado por el jurado. Durante la actuación, Omar Sánchez decía tener el vello de punta. "Enhorabuena. Para cantar a Pastora Soler, es impresionante. Yo estaba nerviosa de verte el alto. Me he levantado para mandarte energía de 'Venga, aquí te sostenemos", confesaba Vanesa Martín. "Yo estaba esperando el gallo por eso de la granja", interrumpía, divertido, Abraham Mateo. Para Willy Bárcenas, "la actuación ha ido de menos a más" y "cuando ha llegado lo difícil, se ha hecho muy bien". Por su parte, Lali destacó su gran carisma y energía y señaló que su ímpetu podía haberle hecho empezar con demasiado entusiasmo al inicio de la actuación.

Llegado el momento de las valoraciones, Marina Ruiz recibió cuatro 'No' por parte del jurado, aunque reaccionó comparándose con Rosalía: "A ella también le dijeron que no y mira dónde está ahora, así que quedaros con mi cara".

Reencuentro con Omar

Tras abandonar el escenario, Marina Ruiz era recibida por Omar Sánchez en el backstage de 'Factor X'. El que fuera su pareja en ese momento (la pareja ha roto antes de la emisión de la actuación de la influencer) le daba un abrazo y un beso tras no haberse clasificado para la siguiente fase del concurso. Aún con todo, Marina no desiste en su deseo de "llenar estadios".