Los seguidores de MasterChef ante el enésimo escándalo del programa: denuncian el favoritismo hacia una concursante

La edición de MasterChef que se está emitiendo durante estas semanas está dejando tras de sí un hilo sin fin de polémicas y escándalos que parecen no afectarles al rendimiento en espectadores. Pese al notable descenso respecto a años anteriores, el concurso de cocina se mantiene como uno de los líderes de las noches y sigue sorprendiendo por sus decisiones.

La gran novedad de este año ha sido el nuevo delantal que se ha otorgado a una de las concursantes. Samya fue la ganadora del delantal marrón y el logo dorado que le otorgaba una nueva ventaja. En caso de ser expulsada, la concursante podría regresar al programa siguiente para tener una segunda oportunidad. Precisamente, eso fue lo que ocurrió en las dos últimas emisiones.

Samya fue la concursante eliminada la semana pasada, pero al poseer el delantal marrón tenía el derecho de pelear una segunda vez por su continuidad. Para ello, en el siguiente programa tendría que competir con los participantes nominados para la eliminación. Una semana después de su eliminación, Samya acudía a las cocinas de MasterChef para salvar la eliminación, de nuevo, y convertirse de nuevo en una de las candidatas al premio.

El reto al que se debían enfrentar los aspirantes consistía en una prueba basada en tres sentidos: vista, gusto y olfato. La prueba se desarrolló con la tónica habitual, hasta que, justo al final, ocurrió la polémica. Con el pitido final y la orden de "manos arriba", la concursante marroquí demoró unos segundos de más para cambiar unas cosas de su plato. Este gesto fue advertido por el jurado.

"He hecho dos, este es el primero que hice y como me quedó tiempo quise probar otro emplatado, pero me gustó más el primero", intentó excusarse Samya, ante los comentarios de Pepe Rodríguez. "No sé cuál sería tu idea, pero si yo digo manos arriba y este plato está aquí y este otro aquí yo entiendo que es este el que hay que probar". Sin embargo, el gesto no acabó penalizándole en las valoraciones finales, donde sus platos causaron muy buena impresión.

"Has sabido aprovechar ese delantal de la segunda oportunidad", expresaba Pepe Rodríguez, al mismo tiempo en el que las redes clamaban justicia por un posible tongo. "El otro día a Gonzalo lo mandaron a eliminación por no levantar las manos y poner una tontería encima. Hoy a Samya no le hacen nada por trabajar cuando no se podía", señalaba un usuario, mientras que otro comentaba el arreglo. "Qué tía más tramposa".