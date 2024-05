Supervivientes anuncia un nuevo concursante a las puertas de la final: "La visita más deseada".

Supervivientes nunca descansa y después de la semana más polémica que se recuerda desde que empezó el programa el concurso está preparado para hacer un anuncio que va a revolucionar al completo el programa. El otro día, Carlos Sobera anunció en una especia de adelanto que, hoy en 'Tierra de nadie' habría la visita de una de las personas más esperadas por los seguidores del concurso.

"La visita más deseada llega este martes a la isla y tiene mucho que contar", anunciaba el presentador, dejando la duda en el aire. Sin embargo, algunos se han adelantado al propio programa y ya han sacado el nombre de la persona que viajara a Honduras: Sofía Suescun. La novia de Kiko Jiménez, como no podría ser de otra forma, será la persona que acuda a Cayos Cochinos. Pero este no será el único anuncio que tiene preparado la cadena.

Hace pocas semanas salió a la luz la noticia de que Mediaset estaba trabajando en un nuevo formato: Supervivientes 'All Stars'. El concurso parte con la idea original del reality de superviviencia en Honduras, pero con la participación de exconcursantes ilustres. Pese a que se ha llegado a la confirmación de que esto se va a emitir, ya está confirmada la primera concursante de este formato.

Aprovechando la visita de Suescun, se va a anunciar su participación en el concurso, siendo la primera en hacerlo. Suescun es una de las pocas celebridades en lograr imponerse en los dos grandes realities de la televisión. En 2015 participó en la edición anónima de Gran Hermano, ganando el programa. Más tarde, en 2018 y siendo un rostro reconocido de la televisión, participó en Supervivientes, donde también ganó. Esta nueva aventura puede suponer su oportunidad para encumbrarse como la gran participante de realities.

Las ganas de Kiko Jiménez

Kiko Jiménez sobrevive otra semana más a la expulsión de Supervivientes. El concursante continúa peleando por llevarse el premio en un programa en el que ya estuvo su pareja, Sofía Suescun, a la que Kiko encuentra hasta en los más pequeños detalles.

El concursante lleva ya dos meses alejado de su casa, de sus familiares y de su novia, pero siempre encuentra un momento para lanzarles algunas palabras de especial cariño. Y es que Jiménez, al contrario que algunos de sus compañeros, no ha recibido visitas en Cayos Cochinos.

En esta ocasión, el programa le ha lanzado una serie de preguntas para abrirse, y no ha podido faltar la inquietud por saber qué es lo que se le estaba haciendo más complicado de la experiencia, a lo que ha respondido sin tapujos: "Lo que más estoy echando de menos es a mi familia, a mi pareja... Esque echo de menos hasta a la Maite".

Cuenta Kiko que a estas alturas la experiencia ya está siendo "dura, complicada", puesto que "está acostumbrado a pasar tiempo con ellos y lo pasa mal". No obstante, por encima de todas las cosas añora a Sofía: "Estoy acostumbrada a estar con ella las 24 horas del día y hay momentos que me pongo a abrir una almendra y se me va la cabeza y pienso en Sofía, lo que la echo en falta. Ya está, hay que aprender a convivir con ello".

Aún así, aclara Kiko que le gustaría que aún pase "una temporada" hasta que puedan verse de nuevo, sin olvidar, eso sí, de enviarle un "te amo" con un beso a la cámara. Por su parte, Sofía recuerda a su amor con una fotografía en Instagram que publicaba recientemente en sus redes: "Te echo mucho de menos. Qué guapo es el jodío".

Tras la votación, celebraba la permanencia de su novio, a pesar de perpetuar la distancia.