Temor por la vida del hijo de Camilo Sesto: "El no es malo, tiene una enfermedad".

Las últimas informaciones sobre el estado de salud de Camilín, hijo del difunto Camilo Sesto, apuntan a que se encuentra al borde del precipicio. Desde hace varios meses su adicción a las drogas se ha hecho más notable, así como su dependencia a ellas. Su situación parece haber llegado a un punto de no retorno y su madre, Lourdes Ornelas, ha querido hacer público su estado de salud para conseguir un posible cambio de situación.

"Estoy desesperada, muy preocupada por la vida de Camilo. Que él no es malo, tiene una enfermedad. Como la tienen muchas personas en el mundo que es la adicción. Esto es inhumano, lo que están haciendo con Camilo. Inhumano cómo le roban, cómo le sacan... ¡Vete a la mierda, pendejo!", expresaba de forma notable Ornelas que se le notaba en el tono de voz la preocupación y cansancio.

La expareja del gran Camilo Sesto ha pasado por 'Así es la vida', detallando con gran exactitud la situación de su hijo. Ella asume que gran parte de la culpa la tienen las relaciones y supuestos amigos que tiene Camilín. Estos son los que le han metido en un agujero negro, convirtiendo su vida en una vorágine de drogas, alcohol y excesos.

"Todo lo peor de Torrelodones, esos van a casa de Camilo. Me he hecho experta en sacar borrachos y drogadictos. El daño que están haciendo a Camilo, que le llevan bolsas de droga. Estamos hablando de delitos contra la salud", afirmaba Ornelas, que ha pedido apoyo en varias ocasiones, sin que haya resultado algo exitoso por su parte.

"Me van a matar a mi hijo. Ayer me llamó llorando porque estaba muy mal y le dije que no estaba solo. Le roban y le engañan... Que hay que sacar dinero para no sé qué, porque le está engañando con que van a poner un estudio... Y le llegan a su casa cosas que él no pidió, por ejemplo, ordenadores",

"Abusan de su estado. Yo he hecho todo lo que se puede hacer legalmente y ahora lo estoy haciendo público. Me he enfrentado casi a golpes, imagínate. Esto está en un juzgado, pero no ha pasado nada. Camilo es una persona muy inteligente, noble y buena persona. Lo que está pasando es muy grave. La muerte del padre le ha hecho mucho daño. Lo que quiero es que mi hijo no se muera, así de fuerte te lo digo. Que mi hijo esté vivo"