Acusan a Supervivientes de influir en los concursantes: las feroces críticas de un presentador rival.

Supervivientes está atravesando unas semanas frenéticas con las acusaciones de infidelidad y amor que se están viviendo en la isla. La semana pasada, Kiko Jiménez detonó de la nada una bomba que aun sigue resonando. El novio de Sofía Suescun declaró que Gorka Ibarguren había sido infiel a su novia con Marieta. Una afirmación muy dura y que, en un principio, fue desmentida por ambas partes.

Sin embargo, a los pocos días la versión de Marieta cambió por completo, desatando una tormenta en Honduras. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' negó en un principio haber tenido nada que ver con Gorka, pero a los pocos días salió diciendo que sí se habían besado. Pese a las incongruencias de la concursante, se ha llegado a montar debates y a hacer pasar por las cámaras a todos los concursantes para que den su versión de los hechos.

Todo este lío ha acabado por estallarle al propio concurso, que ha sido acusado de intentar influir en los concursantes y generar situaciones irreales para darle emoción. Uno de los que han alzado la voz ha sido el famoso presentador de 'El Conquistador' Julian Iantzi. El navarro ha salido en defensa de su antiguo compañero de concurso y amigo, al que afirma que están utilizando para generar polémicas.

"Cuando alguien miente deliberadamente, hay que poner las cosas en su sitio e imagino que le tendrán que dar estopa porque no todo vale. Es un juego y se utiliza a la gente que está allí, pero, teniendo en cuenta, de que todo lo que pasa allí tiene una repercusión a miles de kilómetros. No se puede mentir con este tipo de cosas, porque son cosas delicadas", ha afirmado con rotundidad el presentador.

"Es de gente que no es buena gente y espero que le den lo que se merecen, por mentirosos, si es mentira. Lo están acusando de una historia que no es verdad. Si es así, y está jugando sucio, pues el karma ya le llegará", afirmó, añadiendo. "Ante todo hay que tener valores y ser persona. No puedes mentir sabiendo que estás haciendo daño, no solo a la persona, sino a un entorno. Hay gente que puede ser atacada de este lado. Cuando hay un efecto colateral, tienes que estar muy seguro de lo que dices, porque eso es jugar muy sucio y no todo vale".