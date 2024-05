Ana Herminia abandona a Ángel Cristo tras su boda en Supervivientes: "Está muy enfadada con cosas que han pasado"

La relación de Ángel Cristo Jr. y Aurah Ruiz se haya ido resintiendo en las últimas semanas y ambos, ahora, han protagonizado una gran discusión en su playa que confirma que no pasan por su mejor momento en 'Supervivientes'.

Aurah y Ángel han tenido, desde que llegasen a Honduras, una buena relación, pero este gran enfrentamiento parece que podría haber roto su amistad para siempre. Que el hijo de Bárbara Rey le dijera a su compañera que había pensado como líder que ella, al día siguiente, no iba a ir a pescar porque alguien "se tenía que quedar cocinando", no le gustaba nada a ella y terminaba en una fuerte bronca: "¿Por qué me toca a mí?".

Aurah, tras las palabras de Ángel iba a desahogarse con algunos de sus compañeros: "¿Por qué me está obligando a mí? Parece que me está castigando". Momento en el que Ángel Cristo se acercaba a explicarle que solo le dijo que se quedaba cocinando y ella saltaba, entre gritos: "Me has exigido a mí por la cara eso, no seas pinocho, que soy pepito grillo, la voz de la conciencia. ¡Las mentiras no las aguanto! Tú a mí así no me hablas, gobernador". Ángel Cristo no entendía que le gritase de esta manera: "Siempre hablando encima de la gente y no dejando hablar. Se te está yendo la pelota. Yo no he mintiendo en nada y no puedo hablar con una persona que solo sabe gritar".

Aurah le recriminaba que se lo tendría que haber dicho bien y preguntarle qué le parecía esta decisión, entre gritos: "Te estás riendo en mi cara y te has aprovechado de mí". Y Ángel se hartaba de la situación: "Que te aguanten en tu casa porque aquí no te aguanta nadie, maleducada e insoportable. No vengas luego a hacerme la pelota"

El enfado de Ana Herminia

Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo, ha asegurado que no va a volver a un plató de televisión. Ni tan siquiera para defender al hijo de Bárbara Rey en 'Supervivientes'. ¿Estamos ante la desaparición del principal apoyo del concursante del reality de Telecinco? ¿O quizás Ana Herminia se lo piensa un poco mejor? Cabe recordar que hace unos días en '¡De viernes!' confesaba que quería ser una persona anónima.

PPues bien, ahora ha concedido una entrevista a un medio digital en donde ha hablado absolutamente de todo. "Ángel no se merece nada de lo que está pasando", señala. Además, carga contra Aurah por la bronca que tuvo con su pareja en Honduras. A su vez, Ana quiere dejar claro que las palabras de Arantxa del Sol no son ciertas. Y lo más importante, ha subrayado que no va a volver a un plató de televisión: "Ángel no va a tener defensa. Mi hija me lo pidió por favor. Cuando llegue Ángel estaré en la puerta de Telecinco". Pues bien, si hay alguien que sabe sobre esto es Antonio Montero, que ha hablado con la propia Ana Herminia: "Aparentemente ella está desbordada y muy enfadada con cosas que han pasado de las que no quiere hablar".