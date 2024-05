El arrepentimiento de Laura Matamoros y con el que se ha encontrado el perdón de una rival: "No discutáis"

Laura Matamoros ya está de vuelta por España después de afrontar la gran aventura de Supervivientes. La exconcursante fue expulsada por segunda y última vez hace dos semanas. Sin opción a repesca como la anterior vez, ha regresado a Madrid para reunirse con los suyos y ver cómo se ha recibido su participación. A su llegada, de las primeras en saludarle ha sido Lorena Morlote, que le ha dejado un mensaje de lo más peculiar.

"Tú me acogiste con los brazos abiertos en Limbo, me contaste una verdad que me hizo abrir los ojos del todo, una verdad que queda para nosotras", le decía la estilista antes de pasar al plató. Las palabras iban en relación con la amistad que mantenía Morlote con Makoke y que parece haberse terminado después de Supervivientes. "Si nunca te has posicionado, si no le has dicho nada", decía una sorprendida Matamoros que no sabía como reaccionar.

"Bueno pues en vez de esperarse a tomarse un café conmigo y que le explique, tuvimos incluso un cara a cara en el que me defendí, pero ella no quiso escuchar", añadió Morlote, explicando el final de la amistad. Después de esta extraña bienvenida, Laura vivió otro reencuentro, en este caso en el plató donde le esperaban su amigo Tuco y su hermano Diego Matamoros. También preguntó por su padre, que finalmente no acudió al plató.

Una vez tranquilizada la cosa, pasó a ver algunos clips de su participación en el concurso, donde aseguró no verse reconocida en algunas actitudes. "No me reconozco ahora mismo al verme en esa situación. Lo siento. No sé frenar. He tenido la boca muy grande en momentos muy equivocados", expresada arrepentida por su comportamiento en ciertas situaciones. "Seguramente no se habrá entendido por qué discutía nada, sobre todo con Miri. Los prejuicios".

Las palabras de Sofía Suescun sobre el regreso de Laura Matamoros

Las tornas han cambiado por completo y mientras que Laura Matamoros se aclimata otra vez a la vida tranquila y sin pruebas de Madrid, Sofía Suescun intenta encontrar el ritmo de vida en Honduras, a donde se ha trasladado para visitar y dar ánimos a Kiko Jiménez, su pareja. A raíz del regreso de la hija de Kiko Matamoros, la navarra ha querido puntualizar algunos de sus comentarios sobre ella.

"Por naturalidad, mía, a la hora de ellos discutir, me posicionaba con Kiko porque me dolían muchas cosas que se hacían o decía de él. Pero a la hora de ver que era fruto de la convivencia, respiraba y veía que ellos se entendían. Soy bastante liberal en ese sentido y prefiero no opinar. Yo espero que venga a casa", expresaba sin problemas Suescun, que afirma con rotundidad que ver el programa desde casa genera equivocaciones en ciertos momentos