Belén Esteban, otro de los grandes colaboradores que vuelve a Telecinco por sorpresa pese al veto: "Es inigualable"

El paso de Los Mozos de Arousa por Reacción en Cadena está siendo histórico, tanto que resulta hasta complicado imaginar el programa presentado por Ion Aramendi sin el equipo gallego. Desde que aparecieran por primera vez en nuestras pantallas el 25 de mayo del pasado año 2023, Bruno, Raúl y Borjamina se han convertido en auténticas estrellas. Y es que no paran de superar barreras y de ganarse el cariño de la audiencia gracias a la simpatía que desprenden. En este caso, por ejemplo, han logrado sobrepasar la barrera del 1.713.000 euros de premio acumulado -concretamente han puesto el bote en 1.713.636 €- y, buena culpa de ello, además, evidentemente, de sus increíbles asociaciones de palabras y de su ingenio, lo ha tenido Belén Esteban.

La que fuera una de los rostros más conocidos y reconocidos de Telecinco en particular y del grupo Mediaset en general, ha vuelto a acaparar la atención en uno de los formatos del grupo mediático de origen italiano. Y lo ha hecho por partida doble y en días consecutivos. Porque si en el programa del pasado lunes 13 de mayo, una de las respuestas asociadas era Andreíta Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y de la ex colaboradora de Sálvame, en el del martes 14 de mayo Belén Esteban era protagonista hasta en dos ocasiones.

A pesar de llegar a la prueba final con 136.000 euros, Mozos solamente sumó 17.000 euros. Una cifra igualmente muy interesante a la que contribuyó, inicialmente por suerte y luego por acierto, Belén Esteban. La primera palabra que tenían que asociar entre “Probe” y “Esteban” y que empezaba por la letra “M” hizo dudar a Raúl que pidió el comodín ya que no le convencía su planteamiento por el que, sin embargo, terminó decantándose y acertando. “Voy a decir Miguel. Miguel es el marido de Belén Esteban y no sé si me quiere sonar que Miguel Probe es del mundo del flamenco o algo así”, justificaba el integrante de Mozos de Arousa. “Asociado a tu manera”, le comunicaba Ion Aramendi tras anunciar un acierto que aunque no era el buscado, fue igual de válido. “Probe Miguel es un temazo de Triana Pura de finales de los 90 y Miguel Esteban es un municipio de la provincia de Toledo. Por lo tanto, buen acierto Raúl, ha sido porque sí, porque lo digo yo, pero aquí está”, decía el conductor del programa.

“Es inigualable”

Ahora bien, esa asociación relacionada con Belén Estaba que fue pura casualidad en la primera palabra, no tenía nada de azar en la segunda. Porque, tal y como Borjamina no dudó en adivinar, la respuesta número dos seguía teniendo como protagonista a la colaboradora. Se buscaba un término que empezará por la letra “B” y guardará interés con “Esteban” y “Camino”. “A mi me cuadra bien Belén. Belén Esteban, famosísima que no hace falta que la describa porque todo el mundo la conoce, camino de Belén que iban los pastores en los villancicos”, justificaba el concursante de manera correcta como le anunciaba Ion Aramendi. “Camino de Belén efectivamente los pastores o los Reyes Magos en su periplo para conocer a Jesuscristo y Camino a Belén, además, es una película protagonizada del 2023 por Antonio Banderas y, por supuesto, la inigualable e inconfundible belén Esteban: personaje televisivo, colaboradora que ha pasado de ser ‘La Princesa del pueblo’ a ‘La Patrona’ y a la que le mandamos como siempre un beso muy grande”, apuntaba el presentador.