Jorge Javier Vázquez estalla contra Victoria Federica por sus declaraciones: "La niña no tiene nada que contar".

¿Para qué atacar a una sola persona cuando puedes atacar a dos? Esto mismo es lo que debió de pensar Jorge Javier Vázquez antes de escribir su habitual columna en Lecturas. El presentador empezó hablando de Eurovision y la emocionante actuación de Nebulossa para pasar en un párrafo a sembrar sus perlas sobre la entrevista que Vicky Martínez Berrocal le hizo a Victoria Federica.

Jorge Javier empezó repartiendo, aunque de forma disimulada, a Berrocal, después de asegurar que: "Vicky Martín Berrocal me cae bien a pesar de ser Vicky Martín Berrocal, que ya es difícil". Después de este pequeño palo, el presentador confesó que le había gustado mucho la entrevista con Candela Peña. "Candela se entregó y Vicky estuvo muy bien porque se dio cuenta de que cuando tienes delante a una persona en estado de gracia lo mejor que puedes hacer es cederle todo el protagonismo".

Sin embargo, con Victoria Federica el caso ha sido al contrario. Según afirma el presentador, la poca conversación de la prima de la princesa generó una entrevista forzada y sin gracia. "la charla se va marchitando a medida que pasan los segundos porque la niña –que es como se llama a sí misma la muchacha– no tiene nada que contar", expresó sin pudor alguno el catalán.

El presentador quiso buscarle a la nieta de Juan Carlos I un punto de interés en su vida, pero solo alcanzó a sacar la siguiente reflexión. "Hasta la fecha sus credenciales son el amor que siente por el rey emérito y la pasión por los toros, dos elementos que la sociedad mira con recelo. La viscosa sombra de la corrupción se cierne sobre la figura de su abuelo y los toros provocan mucho rechazo".

También quiso darle unos consejos sobre que le vendría mejor de cara a exponerse públicamente, aunque no dudó en seguir dándole cera. "Porque hay chicas que, no es que quieran ser como ella, sino que quieren pertenecer a su mundo. Cuando ese mundo se distingue precisamente por no dejar entrar a nadie que no haya nacido en él. Como producto, es un error que Victoria Federica haga entrevistas. Le conviene el silencio y fomentar el misterio. Para ella, la televisión es su enemigo".

Por último, Jorge Javier quiso dejar una reflexión a su más puro estilo, determinando lo que le ha parecido la entrevista y qué conclusiones ha sacado. "Este podcast con Victoria Federica está muy cercano a la ciencia ficción. No das crédito a lo que ves. Es como leer una novela protagonizada por personajes de un mundo que está en vías de extinción".