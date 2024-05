Lydia Lozano destapa los motivos por los que le expulsaron de Telecinco: "Que hagan el amago como que voy a robar..."

Las polémicas y tensiones entre Mediaset y el nuevo programa del corazón que han estrenado antiguos colaboradores de Sálvame no han hecho más que empezar. 'Ni que fuéramos Shhh' es el nuevo programa del Canal Quickie en el que Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros o Víctor Sandoval vuelven a sentarse alrededor de una mesa para hablar sobre los temas del corazón y la farándula.

Este clásico grupo ya grabó un documental con Netflix y un adelanto promocionando dicho proyecto. En el anuncio, se ve al equipo dentro de un autobús viajando por Madrid. En un momento dado, el transporte cruza por delante de las oficinas de Mediaset, donde tuvieron un encontronazo con la seguridad. Como señaló Víctor Sandoval en un pódcast, el hecho se produjo por un gesto que hizo Lydia Lozano.

La propia protagonista salió a defender su honor, afirmando que no le había echado de las oficinas de Mediaset. "Estábamos pasando por Mediaset y yo es que ni me bajé del bus. Saqué el dedo y dije: ‘Mi casa’, como si fuese E.T. Y saludé al de seguridad", afirma la colaboradora. "Al de seguridad le dije: ‘¿me dejas entrar?’, entonces, él levantó el teléfono como si yo fuese a entrar, pero me metí al autobús. Lo comenté con mis compañeros: ‘fijaos cómo se han puesto porque estoy aquí’. Eso fue lo que pasó".

Esta versión de Lozano dista mucho de lo que se llegó a contar, sobre que había intentado entrar dentro del edificio y le habían expulsado de manera violenta. "Qué fuerte... Veinticinco años allí... Que conozco a todos y que hagan el amago como que voy a robar... No sé".

Problemas con el nombre del programa

El estreno del nuevo programa del corazón en el que participan ilustres colaboradores como Belén Esteban o Kiko Matamoros ha tenido nuevos cambios de última hora. A la mayoría de gente, cuando ha visto que se va a emitir un nuevo programa del corazón, se le ha venido a la cabeza el histórico Sálvame. Incluso los propios creadores de este nuevo formato, la productora, Fabricante Studios, quiso hacer un homenaje algo irónico llamando al programa 'Ni que fuéramos Sálvame'.

Con todo listo y los colaboradores anunciados, tuvieron unos primeros problemas de salida que les llevaron a atrasar el estreno unos cuantos días. La celebración de Eurovisión empañaba el regreso del gran formato, por lo que la productora dejó pasar el boom eurovisivo para dar su rueda de prensa. Ahora, después de anunciar la fecha y los colaboradores, un nuevo contratiempo ha aparecido.

Y es que han tenido conversaciones con Mediaset respecto al tema del nombre. La palabra Sálvame, al tratarse el nombre del anterior programa que se emitía en Telecinco, la han vetado para su uso. Sin perder tiempo, el nuevo programa de Quickie ha modificado su nombre para tenerlo todo listo de cara al estreno, que será el día 15 a las 16.00 horas. 'Ni que fuéramos Shhh' es el nuevo nombre escogido para lanzar el programa del corazón.