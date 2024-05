Marta López Álamo, envuelta en una polémica con otra famosa influencer: "No os cansáis de crear odio"

Marta López Álamo se ha envuelto en una polémica en redes sociales con otra famosa influencer tras recibir críticas por su parte. La mujer de Kiko Matamoros acumula cientos de miles de seguidores en Instagram y es referencia para muchos en consejos de moda, belleza y estilo de vida. Esto no evita a que, de vez en cuando, tenga que entrar en alguna polémica que se crea en este ambiente.

En este caso, el encontronazo lo ha tenido con Teresa Sanz, otra influencer que cuenta con 216 mil seguidores en Instagram. Todo el lío ha surgido a raíz de un malentendido entre ambas dos. Marta López, llevada por la emoción de la victoria del Real Madrid en Champions, decidió subir un par de stories señalando que, como premio por el triunfo del equipo, iba a pedirse una hamburguesa a su sitio favorito.

El físico de Marta López ha sido siempre muy criticado, acusada de estar muy delgada. En este caso, a las manos de Teresa Sanz llegó solo la última parte de las historias, en la que parecía decir que la hamburguesa era una recompensa o premio personal. Sanz no tardó en criticarla de forma pública, señalando que ese tipo de comentarios pueden afectar de forma negativa a muchas personas. Sin embargo, no sabía que la intención del mensaje era todo lo contrario.

"Sinceramente, no sabía quién eras, me acaban de pasar esto y acabo de flipar. Creo que quien me sigue sabe que como lo que me da la gana siempre que me apetece. Lo he puesto solo por el Real Madrid, o sea no podemos sacar de contexto todo", le escribió por privado Marta López. Después de comprobar que esto era así, Teresa Sanz no tardó en pedir disculpas a su compañera de profesión, asegurando que era su culpa no haberse enterado de la historia completa.

Finalmente, el malentendido entre ambas influencers se ha saldado con una reconciliación tranquila y pacífica y un mensaje directo a los seguidores de ambos. "¿No os cansáis de crear odio?", lanzó de forma pública Marta, que a la vez lanzó un mensaje de cariño hacia su nueva amiga influencer.