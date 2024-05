El monumental enfado de Marta tras la separación de Matamoros: "Me acaban de pasar esto y acabo de..."

Marta López Álamo, desde que empezara su relación con el polémico Kiko Matamoros, se ha convertido en protagonista de la crónica rosa. Muy a su pesar, ya que la modelo e influencer suele preferir mantenerse en un segundo plano.

Es a través de las redes sociales y fuera de los platós donde la joven prefiere prodigarse. De hecho, ha sido en Instagram donde la granadina ha compartido con sus seguidores la última polémica en la que se ha visto envuelta gracias a una de sus followers.

Polémica

A Marta López Álamo la critican prácticamente a diario por su físico o por su dieta y es que es habitual leer en la zona de comentarios de sus publicaciones de Instagram o de TikTok a muchos usuarios que ponen en duda que lleve una dieta variada y equilibrada. La madrastra de Laura Matamoros está cansada de esta situación y, por eso, se ha mostrado muy molesta con una influencer llamada Teresa Sanz que la ha criticado por un story suyo fuera de contexto relacionado con este tema.

En el story, la andaluza contaba que estaba muy contenta porque el Real Madrid había ganado La Liga y que para celebrar el triunfo del equipo de sus amores había pedido la comida a una conocida hamburguesería. A Teresa Sanz, que tiene 216.000 seguidores, le mandaron únicamente el story donde Marta decía que iba a celebrar con comida y se indignó, pues entendió que estaba diciendo que la comida era un premio o una recompensa y la criticó abiertamente en sus stories.

Al ver que la había criticado con un story sacado de contexto, la esposa de Kiko Matamoros le envió un mensaje privado a esta compañera de profesión para expresarle su enfado: "Sinceramente, no sabía quién eras, me acaban de pasar esto y acabo de flipar. Creo que quien me sigue sabe que como lo que me da la gana siempre que me apetece. Lo he puesto solo por el Real Madrid, o sea no podemos sacar de contexto todo".

Al darse cuenta de su error gracias a este mensaje de la modelo, Teresa Sanz borró su story y le pidió disculpas a Marta por privado: "Me habían pasado tus stories sin contexto. No te seguía y no había visto el resto del contexto, solo había visto la captura así que te pido disculpas por no haberme cerciorado yo antes de comentar nada. ¡Tienes toda la razón! Ha sido un error mío y estoy tan acostumbrada a ver en otros perfiles comentarios así como recompensa de hacer deporte o x cosas que por eso lo he comentado".