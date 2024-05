Pantoja estalla tras las críticas recibidas por lo acudir a la comunión del hijo de Isa P: "Solo quieren hacer daño"

Hace unos días tuvo lugar la comunión del hijo de Isa Pantoja. Una celebración a la que no acudió nadie de la familia Pantoja, lo que fue muy criticado tanto en las televisiones como en las redes sociales. Tras lo ocurrido, Pantoja ha acabado estallando: "Solo quieren hacer daño".

Hablamos de Anabel Pantoja, quien ha estado unos días en Nueva York por un evento relacionado con la plataforma de streaming Netflix y que, posiblemente, ha sido la razón de no acudir a la comunión, ya que tiene muy buena relación con Isa P. De hecho, fue la única que fue a la boda de Isa P y Asraf.

Sin embargo, Alexia Rivas aseguró en Telecinco que Anabel estaba en Madrid cuando se estaba celebrando la comunión. A su regreso de Estados Unidos, Anabel Pantoja publicó una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde dice: "Qué putas mentes retorcidas y qué almas malignas que solo quieren hacer daño. No me lo hacéis, al revés. España, la envidia y las ganas de hundirte es el deporte nacional".

Publicación de Anabel Pantoja. / Instagram de Anabel Pantoja @anabelpantoja00

No sabemos si esta reflexión se refiere a las críticas por no acudir a la comunión o están relacionadas directamente con su viaje a Estados Unidos, pero lo cierto es que han hecho que Anabel Pantoja no pudiese más y acabase estallando.

nabel dejó atrás Sevilla para adentrarse en Madrid en busca de nuevos horizontes. Sumergiéndose en el mundo del maquillaje, se convirtió en la mano derecha de su tía. Su incursión en la televisión se remonta al año 2011, cuando se unió como colaboradora al equipo de El programa de Ana Rosa en Telecinco. Desde entonces, su trayectoria televisiva ha sido un torbellino.

Entre 2013 y 2016, encontró un hogar en Telecinco como parte del elenco de Mujeres y hombres y viceversa, desempeñando el papel de comentarista. Su valentía la llevó a enrolarse en el desafío de Supervivientes en 2014, donde compartió aventuras con personalidades como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, aunque su estadía fue breve, siendo la segunda en ser expulsada tras quince días.

Posteriormente, entre 2015 y 2017, amplió su presencia en la pantalla colaborando en ¡Qué tiempo tan feliz! y participando en Levántate All Stars en 2016, ambos bajo el sello de Telecinco. Su ascenso en la escena televisiva continuó, siendo parte del debate de Gran Hermano 16 y contribuyendo al programa diario Sálvame a partir de 2015, inicialmente de forma esporádica, pero su relevancia creció con el tiempo, consolidándose como una figura popular, especialmente en redes sociales, donde superó el millón de seguidores en Instagram.

En 2019, se aventuró como concursante en Gran Hermano VIP, y al año siguiente, participó en El tiempo del descuento, alcanzando la final. En septiembre de 2020, se convirtió en la primera concursante de Solos/Solas en Mitele Plus. Paralelamente, en 2018, incursionó en el mundo empresarial con la apertura de un negocio de uñas y el diseño de una colección de bañadores, así como colaborando con la marca de joyas Lueli. Su influencia en las redes sociales también se consolidó, trabajando con la agencia Influgency y ampliando sus horizontes con el diseño de complementos en 2021.

El año 2022 la vio regresar al reality de Supervivientes, esta vez compartiendo la experiencia con figuras como Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Durante su participación, cruzó caminos con el esgrimista español Yulen Pereira, con quien mantuvo una relación hasta principios de marzo de ese mismo año.

Gira latinoamericana

Aunque también formó parte de la gira latinoamericana de su tía Isabel, su regreso marcó el fin de su relación con Yulen, atrayendo nuevamente la atención de los medios del corazón, quienes tejieron historias que Anabel desmintió con firmeza.

Parece que Anabel busca disfrutar la vida al máximo, aprovechando su influencia como figura pública. Su presencia en eventos recientes la ha posicionado firmemente en la élite de los influencers españoles, compartiendo protagonismo con nombres destacados como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo.